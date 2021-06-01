الكاف: تجميع أكثر من 10 آلاف قنطار من الشعير والاسبوع القادم إنطلاق عملية حصاد القمح

وات -

سجلت الدوائر المكلفة بمتابعة عمليات الحصاد بولاية الكاف تجميع حوالي 10 آلاف قنطار من الشعير، وذلك منذ بداية إطلاق الموسم خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لديوان الحبوب محمد علي المواشي (وات)واكد المحواشي أن عمليات تجميع الحبوب تسير "بصفة طبيعية" في كامل المراكز التي وقعت الموافقة عليها خلال الموسم الحالي وعددها 19 مركزا، واعتبر انه كان للظروف المناخية المتقلبة الأثر السلبي على نسق التجميع، على حد تعبيرهوينتظر أن تنطلق عمليات حصاد القمح بداية من الأسبوع القادم، وفق الرزنامة التي أعدتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف في الغرض والتي أقرت يوم 08 جوان موعد انطلاق حصاد القمح الصلب والقمح اللينوتوقعت دائرة الارشاد والانتاج الفلاحي بذات المندوبية هذه السنة انخفاضا في إنتاج الحبوب بالولاية اعتبارا للجفاف الذي ضرب جنوب الولاية خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين وتسبب في إتلاف مساحات كبيرة من مزارع الحبوب بجنوب الولايةوقدر الانتاج باكثر من مليون قنطار، سيقع تجميع جله بشمال الولاية أين صنفت مزارع الحبوب من متوسطة إلى جيدة خاصة في معتمديات نبر وشمال ساقية سيدي يوسف والكاف الشرقيه