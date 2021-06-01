الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 1 جوان 2021

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زغوان: تسجيل بؤرة ثالثة لداء الكلب لدى الحيوان بمنطقة بئرحليمة منذ بداية السنة الحالية

قابس: تسجيل 4 وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سيدي بوزيد- كورونا: تسجيل 4 وفيات و136 إصابة جديدة مقابل 118 حالة شفاء



توزر: المجلس الجهوي يقتني أجهزة مولدة للأوكسيجين لفائدة المستشفيات في الجهة بغرض استعمالها منزليا من قبل مرضى "كوفيد 19"

قبلي-كوفيد19: رصد 31 اصابة جديدة مع تسجيل استقرار في عدد الوفيات منذ أكثر من اسبوع



سليانة: رفع إجراءات العمل العادية والإعلان عن إجراءات جديدة إلى غاية 13 جوان الجاري بعد تسجيل أكثر من 7 إصابات بفيروس "كورونا" بالمحكمة الابتدائية

المنستير: 6 فاصل 10 في المائة نسبة التغطية بالنسبة للجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد

جندوبة-كوفيد19: تسجيل اجمالي 4954 إصابة و270 وفاة منذ بداية الجائحة



سليانة: رفع إجراءات العمل العادية والإعلان عن إجراءات جديدة إلى غاية 13 جوان الجاري بعد تسجيل أكثر من 7 إصابات بفيروس "كورونا" بالمحكمة الابتدائية

نابل: تسجيل 8 حالات تسمّم في قليبية بسبب تناول السمك الأزرق

الكاف: تسجيل 03 وفيات و92 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

باجة: تصنيف 5 معتمديات ذات مستوى "انذار مرتفع جدا" في علاقة بانشار فيروس "كورونا"

القصرين: فيروس "كورونا" يودي بحياة 468 شخصا ويتسبب في إصابة 13 الفا و100 شخص

شهدت منطقة بئر حليمة بولاية زغوان، تسجيل بؤرة جديدة لداء الكلب لدى الحيوان، هي الثالثة منذ بداية السنة الحالية، وفق ما أكدته، اليوم الثلاثاء، رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أريج جمال.وأوضحت ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أن اكتشاف هذه البؤرة تم على إثر إصابة كلب لدى مربي أغنام بهذا الداء بموجب العدوى من كلاب سائبة، نقلها بدوره إلى شاة على ملك نفس المربي بواسطة العضّ.وأضافت، أن المصالح البيطرية قامت، بالتعاون والتنسيق مع المصالح الأمنية، بقتل كافة الكلاب المتعايشة مع الكلب الموبوء، بعد إجراء التحاليل المخبرية بمعهد باستور لهذا الأخير.وقامت ذات المصالح، بنفس الإجراء بالنسبة للشاة المشتبهة، ووضع بقيّة القطيع تحت الحجر والمراقبة البيطرية، فضلا عن إخضاع عدد من مواطني المنطقة إلى إجراء التلاقيح ضد هذا الوباء.وأشارت رئيسة الدائرة، إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية، اكتشاف بؤرتين لداء الكلب بمنطقتي المقرن وبئر حليمة، تم تطويقهما والقضاء على آثارهما.قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحيى حمدي، أن الجهة سجلت خلال اليومين الماضيين، 4 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بهذا الفيروس بالجهة إلى 445 وفاة.وبيّن حمدي في تصريح لـ"وات"، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 284 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورون"، وأن 40 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها إيجابية، وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروسوأشار، إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 15 إصابة بقابس الجنوبية، و09 إصابات بكل من الحامة ومطماطة الجديدة، و03 إصابات بوذرف، وإصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس الغربية وقابس المدينة ومارث.وأوضح ذات المصدر، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 13349 شخصا، من بين 13671 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس.وأضاف، أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة، 318 حالة، من بينها 75 حالة بقابس الجنوبية، و65 حالة بالحامة، و59 حالة بمارث.سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و136 إصابة جديدة مقابل 118 حالة شفاء، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ"وات".وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة إلى 9883 حالة منها 7840 حالة شفاء و301 حالة وفاة.وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ3683 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ1087 حالة، ثم المكناسي بـ863 حالة، ثم الرقاب بـ801 حالة، ثم المزونة بـ711 حالة، ثم أولاد حفوز بـ585 حالة، ثم السبالة بـ430 حالة، ثم بئر الحفي بـ360 حالة، ثم السوق الجديد بـ411 حالة، ثم جلمة بـ340 حالة، ثم بن عون بـ308 حالة، ثم منزل بوزيان بـ213 حالة، وأخيرا السعيدة 91 حالة.كما يبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية حاليا 66 مصابا بعد قبول 13 مصابا اليوم الثلاثاء، فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالجهة منذ ظهورالوباء 38 ألفا و25 تحليلا، وذلك بعد رفع 482 عينة تحليل اليوم.اقتنى المجلس الجهوي بولاية توزر، 15 جهازا مولدا للأوكسيجين لفائدة الإدارة الجهوية للصحة، تسلمتها أمس الاثنين، وستضعها بدورها على ذمة مستشفيات الجهة قصد استعمالها منزليا من طرف مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.وتهدف المبادرة الى المساهمة في مقاومة جائحة "كورونا" ودعم المستشفيات والإطار الطبي وشبه الطبي في مواجهة الجائحة، وفق ما أفاد به والي توزر محمد أيمن البجاوي (وات).وأوضح البجاوي أنه بالاتفاق مع الإدارة الجهوية للصحة يتم تسليم المعدات لمرضى "كوفيد 19" الذين هم في حاجة للاوكسيجين، وذلك بعد الالتزام باستعمالها لهذا الغرض، ملاحظا أن المجلس الجهوي كان قد اقتنى 05 أسرة إنعاش بقيمة 100 ألف دينار لفائدة المستشفى الجهوي بتوزر دخلت حيز الاستغلال ورفعت طاقة استيعابه من ثلاثة الى ثمانية أسرة.كشف رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 31 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الاخيرة، فيما يتواصل الاستقرار المسجل في عدد الوفيات لاكثر من اسبوع في حدود 299 حالة.وذكر الحداد، في تصريح لـ"وات"، ان اجمالي الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة بلغ، منذ اكتشاف اول حالة اصابة بالوباء الى اليوم، 7659 حالة منها 7206 حالات تعاف و154 حالة لا تزال مصنفة نشطة.وأشار الى ان أحدث تحيين لتوزيع مختلف هذه الحالات حسب المعتمديات يظهر احصاء 1934 اصابة مؤكدة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية منها 1820 حالة تعاف و 63 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة، فيما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 1838 حالة اصابة تعافت منها 1735 حـــالة فيما لا تزال 32 حالة نشطة مع تسجيل 65 حالة وفاة.امـــا بمعتمدية دوز الشمالية فتعدّ الى حد الان 1638 اصابة مؤكدة تعافت منها الى اليوم 1560 حالة فيما لا تزال 10 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 68 حالة وفاة، وسجلت معتــمدية دوز الجنــوبية بدورها 746 حالة اصابة بالفيروس منها 698 حالة تعاف ولا تزال 12 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 36 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 1137 حالة اصابة منها 1043 حالة تعاف و 35 حالة لا تزال مصنفة نشطة مــع تسجيل 59 حالة وفاة.وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد أصيب الى حد الان 356 شخصا بالفيروس توفي منهم 18 شخصا فيما تعافى باقي المصابين، أمامعتمدية رجيم معتوق فقد سجلت 14 اصابة توفيت منها حالتان وتعافت باقي الحالات فضلا عن وجود 2 حالات اخرى لا تزال نشطة ولم يتم الى الان تحديد مكانها.تقرر، مساء أمس الإثنين، رفع إجراءات العمل العادية والإعلان عن إجراءات جديدة مقيدة إلى غاية يوم 13 جوان الجاري، بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، على خلفية تسجيل أكثر من 7 إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف الإطار القضائي والإداريوبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية فهمي الزين في تصريح ل(وات) أنه تقرر إيقاف العمل بالمحكمة الإبتدائية بسليانة بإستثناء قضايا الموقوفين والقضايا الإستعجالية والمطالب شديدة التأكد فضلا عن الإقتصار على محاضر التلبس في خصوص النيابة العمومية وتأمين حصص الإستمراروأضاف أن من بين الإجراءات تأخير كل الأعمال المكتبية والتحريرات والتوجهات على العين والجلسات الصلحية وكذلك القضايا المنشورة بالجلسات خلال المدة المذكورة إلى مواعيد لاحقةمن جهة أخرى، سيتم إقتصار الحضور على موظف واحد بكل مصلحة بالنسبة للإطار الإداري بالمحكمة لتلقي الشكايات والمطالب المستعجلة والطعون بالإضافة إلى تعقيم المحكمة، وفق مذكرة تحصلت صحفية (وات) على نسخة منهاسجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، تقدما في نسب القيام بعمليات التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد، حيث بلغت 6 فاصل 10 في المائة بالنسبة للجرعة الأولى من التلقيح وذلك إلى غاية يوم أمس الاثنين، مقابل 6 فاصل 5 في المائة إلى غاية 30 ماي الفارط، وفق آخر حصيلة محيّنة نشرتها ذات الإدارة .وتطوّرت نسبة التغطية بالنسبة إلى الجرعة الثانية من التلقيح، إلى 4 فاصل 3 في المائة، فيما ارتفع العدد الجملي للأشخاص الملقحين إلى 36 ألفا و661 شخصا، من بينهم 24 ألفا و259 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الفترة 13 مارس 2021-31 ماي 2021.وتلقى أمس الاثنين، مجموع 630 شخصا التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد، من بينهم 272 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و358 شخصا آخر الجرعة الثانية.وتوزع مجموع الملقحين أمس حسب المراكز، إلى 290 شخصا منهم 141 شخصا تلقوا الجرعة الثانية بالمركز الجهوي عدد1 للتلقيح بالمنستير، و258 شخصا من بينهم 41 تلقوا الجرعة الثانية بالمركز الجهوي عدد2 للتلقيح بقصر هلال، و82 شخصا تلقوا الجرعة الأولى بالمركز الجهويعدد3 للتلقيح بالمكنين.وأحصت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة، في متابعة للوضع الوبائي بالجهة خلال الفترة مارس 2020-30 ماي 2021، مجموع 19 ألفا و389 إصابة، منها 529 وفاة من بينها حالة وفاة جديدة، و18 ألفا و89 حالة تعافي من بينها 5 حالات تعافي جديدة، و771 حالة نشطة، منها 86 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة إلى غاية 30 ماي 2021. وبلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" 54 فاصل 8 في المائة.وتشهد ولاية المنستير ارتفاعا في العدد الجهوي للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة بلغت 96 إصابة، مقابل 94 إصابة إلى غاية 29 ماي الفارط، مع محافظتها على تصنيفها كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع.وتتصدر معتمدية البقالطة بقية المعتمديات المصنفة ذات اختطار مرتفع جدّا بمجموع 168 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها 163 إصابة بالوردانين، و157 إصابة بالساحلين، و149 إصابة ببنبلة، و144 إصابة بطبلبة، و121 إصابة بالمنستير.وحافظت على اختطار مرتفع، كل من معتمديات جمال 86 إصابة، وبني حسان 76 إصابة، و68 إصابة بقصر هلال، و52 إصابة بزرمدين، و52 إصابة بالمكنين، في الوقت الذي يتواصل فيه تصنيف معتمديتي قصيبة المديوني 48 إصابة، و31 إصابة بقصيبة المديوني ولمطة وبوحجر لكلّ 100 ألف ساكن، كمعتمديات ذات اختطار متوسط.ارتفعت الحصيلة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة الى 4954 إصابة و270 وفاة، حسب اخر إحصائية محيّنة صادرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.ويقيم الى غاية اول امس الاحد 60 مصابا بالوباء في اقسام "كوفيد19" بمختلف مستشفيات ولاية جندوبة، فيما يقيم 3 مصابين بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.ووفق الإحصائية الصادرة اليوم، لازالت الدائرة الصحية بجندوبة تتصدر لائحة المصابين والمتوفين على حد السواء وذلك بتسجيلها أكثر من 2220 إصابة و83 حالة وفاة، فيما تقدمت الدائرة الصحية بغار الدماء لتحتل ولأول مرة منذ بداية الجائحة الترتيب الثاني في عدد المصابين متقدمة بذلك على الدائرة الصحية بوسالم، بتسجيلها ومنذ بداية الجائحة، في 12 افريل 2020، نحو 956 إصابة.تقرر، مساء أمس الإثنين، رفع إجراءات العمل العادية والإعلان عن إجراءات جديدة مقيدة إلى غاية يوم 13 جوان الجاري، بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، على خلفية تسجيل أكثر من 7 إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف الإطار القضائي والإداريوبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية فهمي الزين في تصريح ل(وات) أنه تقرر إيقاف العمل بالمحكمة الإبتدائية بسليانة بإستثناء قضايا الموقوفين والقضايا الإستعجالية والمطالب شديدة التأكد فضلا عن الإقتصار على محاضر التلبس في خصوص النيابة العمومية وتأمين حصص الإستمراروأضاف أن من بين الإجراءات تأخير كل الأعمال المكتبية والتحريرات والتوجهات على العين والجلسات الصلحية وكذلك القضايا المنشورة بالجلسات خلال المدة المذكورة إلى مواعيد لاحقةمن جهة أخرى، سيتم إقتصار الحضور على موظف واحد بكل مصلحة بالنسبة للإطار الإداري بالمحكمة لتلقي الشكايات والمطالب المستعجلة والطعون بالإضافة إلى تعقيم المحكمة، وفق مذكرة تحصلت صحفية (وات) على نسخة منهاأفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، اليوم الثلاثاء، بأن المصالح الطبية بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بقليبية استقبلت مساء أمس الاثنين، 8 حالات تسمم غذائي بسبب تناول السمك الأزرق.وأضاف السليمي، في تصريح لـ(وات)، أن حالات التسمّم المشار إليها آنفا ناتجة عن استهلاك سمك أزرق يرجح ان يكون مصدره أحد الباعة العشوائيين بالسوق الأسبوعية بقليبية، مشيرا الى أن المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.وبيّن في سياق متّصل، ان فرق حفظ الصحة أخذت عيّنات من الأسماك التي تم تناولها لإخضاعها للتحليل، مع تواصل عملية التقصي للتثبت من مكان اقتناء هذه الأسماك، وفق تأكيده.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 03 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 194 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 29 و30 مايوارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 300 شخص، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9082 حالة تماثل منها 8625 شخصا للشفاءكما أظهر التحيين تواصل ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات حيث بلغ عددهم اليوم 80 شخصا منهم 14 في اقسام الانعاش والعلاج المركز، فيما يخضع 457 شخصا للحجر الصحي وهم يشكلون حصيلة الاصابات الجملية المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرةوجدد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي باعتباره يمثل الحل الأنجع للوقاية من المرض وكسر حلقة العدوى بالفيروس، مشيرا الى أن الوضع "في غاية من الخطورة" حسب قولهن ويستوجب الحذر والحيطة نظرا لسرعة انتشار السلالات الجديدة المتحولةصنفت الادارة الجهوية للصحة بباجة، 5 معتمديات بالجهة "ذات انذار مرتفع جدا" في علاقة بعد الاصابات بفيروس "كورونا"، وهي كل من معتمديات باجة الشمالية، وباجة الجنوبية، وعمدون، وتيبار وتبرسق، وهو ما يعني وجود اكثر من 100 اصابة بالفيروس لكل مائة الف ساكن خلال ال14 يوما الاخيرة.وصنفت ايضا، معتمديتي نفزة وتستور معتمديتين "ذات مستوى انذار مرتفع" بوجود بين 50 و100 حالة اصابة لكل مائة الف ساكن، فى حين صنفت معتمديتي تستور ومجاز الباب فى "مستوى انذار متوسط" بوجود اقل من 50 حالة لكل مائة الف ساكن.من جهة أخري، تم امس الاثنين، رصد 78 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بباجة من ضمن 187 تحليلا تم اجراؤه، أي بنسبة فاقت ال41 بالمائة، وهي اعلى نسبة منذ اكثر من4 اسابيع، ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 7001 حالة من جملة 20649 تحليلا تم اجراؤه.وقد ارتفع عدد الوفيات بالجهة، ايضا، الى 215 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالمستشفي الجهوى بباجة وبالمستشفي المحلي بعمدون، لامراة عمرها 64 سنة، ورجل في 57 من عمره.أودى فيروس "كورونا" المستجد بولاية القصرين منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم الثلاثاء، بحياة 468 شخصا منهم 46 شخصا قضوا خلال ال14 يوما المنقضية، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية لجائحة "كورونا" بالجهة .ويبلغ إجمالي التحاليل الإيجابية بالجهة منذ بدء إنتشار الوباء 13 الفا و100 تحليل إيجابي من جملة 38 ألفا و602 تحليل مخبري، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالوباء بالجهة وتماثلوا للشفاء 10 آلاف و672 شخصا اي ما يمثل نسبة 83 بالمائة من إجمالي الأشخاص المتعافين بالولاية .ويقيم حاليا بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية الستة 126 مصابا، فيما يقسم بقسم العناية المركزة 6 مصابين، حسب ذات التحيين.وكشف التحيين الجديد للوضع الوبائي، أن الجهة سجلت خلال ال14 يوما الأخيرة 1845 اصابة توزعت بتفاوت على معتمديات الولاية ال13، وكان أكثر المصابين والمتوفين في مدينة القصرين التي تضم كل من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية والزهور ب583 إصابة و19 حالة وفاة، تليها معتمدية سبيبة ب289 إصابة و7 وفيات، ومعتمدية فريانة ب216 إصابة و5 حالات الوفاة، ومعتمدية سبيطلة ب194 إصابة و7 وفيات، ومعتمدية حاسي الفريد ب169 إصابة و2 حالات وفاة، وكانت أقل الإصابات بمعتمدية حيدرة ب15 إصابة وصفر حالة وفاة .