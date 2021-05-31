كرة اليد: اللجنة الوطنية للاستئناف تقرر استكمال لقاء مكارم المهدية والترجي التونسي

قررت اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الاثنين، استكمال مباراة مكارم المهدية والترجي الرياضي لحساب الجولة الثالثة لمرحلة التتويج بعد ان توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي بقاعة المهدية.وكانت المباراة توقفت في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني والنتيجة لصالح مكارم المهدية (24 - 21).وكان الترجي الرياضي طعن في القرار الابتدائي التي اتخذته الرابطة الوطنية لكرة اليد والقاضي باستكمال هذه المباراة لكن لجنة الاستئناف قبلت هذا الطعن شكلا ورفضته من حيث الاصل وايدت قرار الرابطة.