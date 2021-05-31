سوسة: تأجيل الإضراب العام الجهوي المقرّر تنفيذه يوم 2 جوان المقبل الى موعد لاحق

وات -

أعلن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، قاسم الزمني، اليوم الاثنين، أن الطرف النقابي قرّر تأجيل الاضراب العام الجهوي بكامل ولاية سوسة، والذي كان مقررا تنفيذه يوم 2 جوان المقبل، الى موعد يتم تحديده مساء غد الثلاثاء.وأوضح الزمني، في تصريح لـ"وات"، أن قرار تأجيل الاضراب العام الجهوي، الذي اقرته الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، يأتي بعد ان انعقدت اليوم الاثنين جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بحُضور ممثلي المنظمات الوطنية بالجهة، وتم خلالها الاتفاق على عقد جلسة عاجلة في رئاسة الحكومة في الأيام القليلة القادمة للنظر في المسائل الخلافية العالقة والمتعلقة بملفات شركة المعامل الالية بالساحل، وشركة حليب تونس، ومطار-النفيضة الحمامات الدولي.كما تم الاتفاق، وفق تأكيد قاسم الزمني، خلال جلسة اليوم على برمجة عقد جلسة ثانية برئاسة الحكومة للنظر في المطالب ولاية سوسة والمتصلة بالخصوص بقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وكذلك بالمشاريع المعطلة على غرار مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، ومشروع السكك الحديدية، ومشروع المحطة السياحية المندمجة بالمدفون بهرقلة، ومشروع التنمية الفلاحية بالمناطق الداخلية بولاية سوسة، ومشروع المناطق الصناعية بسوسة الكبرى.يذكر أن قرار تنفيذ إضراب عام جهوي بولاية سوسة، الذي كان مقررا ليوم 2 جوان المقبل، جاء نتيجة مماطلة رئاسة الحكومة واستهتارها بمطالب جهة سوسة المضمّنة في برقية الاضراب، ورفضها عقد مجلس وزاري للنظر في مختلف مطالب الجهة التنموية والاجتماعية، وفق تأكيد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني.