الغرفة التونسية الاسبانية تنتخب مكتبها الجديد وتستعد لوضع مخطط عملها للفترة 2021 /2022

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سيتولى مكتب جديد تسيير الغرفة التونسية الاسبانية ووضع مخططها للعمل للفترة 2021 / 2022 خلال الأيّام القادمة، وفق ما أعلن عنه، الإثنين، هذا الهيكل للقطاع الخاص.ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة ايّام من الانتخابات، التّي أجريت منذ الخميس 27 ماي 2021 وأفضت إلى تولّي عادل محسن شعبان منصب رئيس الغرفة وسهيل بن حليمة منصب نائب رئيس وهشام الشريف منصب أمين مال الغرفة.كما تم انتخاب ابراهيم الدباش وجوزييه ماريا كندو وخوان مينارو وصوفية فرياني ومحمد الصحبي ماجول أعضاء في المكتب الجديد.