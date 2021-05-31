احمد عظوم..الدولة لن تتخلى عن دورها في رعاية المساجد

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أكد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، اليوم الاثنين في البرلمان، ان الوزارة مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة الخاصة بالشأن الديني، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن دورها في رعاية المساجد و الإحاطة بها.وقال عظوم في ردّه على سؤال للنائب سعيد الجزيري(غير منتمي) حول تحفيظ القرآن وتكوين الائمة والخطباء إنه تم احداث خطة قارئ و خطة راوي حديث مشددا على أن مجال التخصص والإحاطة بحفظة القرآن سيتدعم اكثر خصوصا بعد افراد تحفيظ القرآن بادارة عامة بالوزارة.وافاد في سياق بأن مشروع القانون الخاص بالكتّاب، الذي يعد الحصن الاول ضد الارهاب،سيعرض قريبا على انظار مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم احالته لاحقا على المجلس النيابي.وحول تكوين الائمة الخطباء و ائمة الصلوات الخميس اقر الوزير بأن نسبة الحاصلين منهم على شهادات عليا هي "نسبة ضئيلة" ولكنه قال إن وزارته تعمل على " الملاءمة بين الجانب العلمي والرضا عن آداء هؤلاء الائمة".وأضاف أن الدولة لا تبنى المساجد ولكنها ملزمة،خلافا لبعض الدعوات ،ووفقا للفصل السادس من الدستور، برعاية بيوت الله و الاحاطة بها وضمان حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف، مضيفا ان الدولة تؤيد أيضا ترشيد بناء بيوت الله وترشيد استهلاك المياه والطاقة فيها .من جهة اخرى تطرق الوزير الى تعقد اجرءات صيانة جامعي الزيتونة بالعاصمة وعقبة بن نافع بالقيروان نظرا لأن الامر يتعلق بمساجد ذات صبغة اثرية ولوجود مشاركات اجنبية في طلب العروض الدولي الذي اطلق في الغرض بالتعاون مع المملكة العربية السعودية .وتحدث عن أسباب غلق المساجد وعدم فتحها كامل اليوم وقال" إن اعتبارات أمنية وراء هذا الأمر إلى جانب اعتبارات صحية وذلك منذ سنة 2020 جراء انتشار جائحة كورونا التي اصابت 300 من الاطارات المسجدية توفي منهم 16 شخصا ."من جهة أخرى وفي رده على الجزء الثاني من سؤال النائب حول غياب الوزارة عما " اسماها بالمحافل الدولية وعدم اصدارها لمواقف بخصوص تصريحات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حول تهويد القدس وكلام الرئيس الفرنسي ماكرون عن رسول الله " أكد عظوم ان الوزارة لا تصدر المواقف و البيانات وعوضت الشعارات عقب الاحداث والاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة في الاراضي الفلسطينية بتنظيم ندوة دولية افتراضية حول القدس والمسجد الاقصى حضرها مشاركون من 5 دول، حسب تعبيره.