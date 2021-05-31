بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة 5 و 7 من مرحلة تفادي النزول

- فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى والجولة السابعة للمجموعة الثانية ضمن مرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد :
الأربعاء 2 جوان 2021
المجموعة الأولى (الجولة 5)
في قاعة باردو
الملعب التونسي - جندوبة الرياضية لكرة اليد
في قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - النادي الرياضي البنزرتي
في قاعة سليمان
أولمبيك سليمان - نادي كرة اليد بجمال
المجموعة الثانية (الجولة 7)
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي بصيادة
في قاعة الميدة
السهم الرياضي بمنزل حر - الاتحاد الرياضي التميمي
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - الشبيبة الرياضية بالشيحية
الأربعاء 2 جوان 2021
المجموعة الأولى (الجولة 5)
في قاعة باردو
الملعب التونسي - جندوبة الرياضية لكرة اليد
في قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - النادي الرياضي البنزرتي
في قاعة سليمان
أولمبيك سليمان - نادي كرة اليد بجمال
المجموعة الثانية (الجولة 7)
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي بصيادة
في قاعة الميدة
السهم الرياضي بمنزل حر - الاتحاد الرياضي التميمي
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - الشبيبة الرياضية بالشيحية
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