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بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة 5 و 7 من مرحلة تفادي النزول

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 15:24 قراءة: 0 د, 30 ث
- فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى والجولة السابعة للمجموعة الثانية ضمن مرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد :

الأربعاء 2 جوان 2021


المجموعة الأولى (الجولة 5)

في قاعة باردو
الملعب التونسي - جندوبة الرياضية لكرة اليد

في قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - النادي الرياضي البنزرتي

في قاعة سليمان
أولمبيك سليمان - نادي كرة اليد بجمال

المجموعة الثانية (الجولة 7)

في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي بصيادة

في قاعة الميدة
السهم الرياضي بمنزل حر - الاتحاد الرياضي التميمي

في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - الشبيبة الرياضية بالشيحية

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