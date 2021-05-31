بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة 5 و 7 من مرحلة تفادي النزول

- فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى والجولة السابعة للمجموعة الثانية ضمن مرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد :في قاعة باردوالملعب التونسي - جندوبة الرياضية لكرة اليدفي قاعة المكنينسبورتينغ المكنين - النادي الرياضي البنزرتيفي قاعة سليمانأولمبيك سليمان - نادي كرة اليد بجمالالمجموعة الثانية (الجولة 7)في قاعة بوهيمة رادسالنجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي بصيادةفي قاعة الميدةالسهم الرياضي بمنزل حر - الاتحاد الرياضي التميميفي قاعة طبلبةالنسر الرياضي بطبلبة - الشبيبة الرياضية بالشيحية