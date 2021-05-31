قبلي: وقفة احتجاجية لخريجي اختصاص مساعد صحة للمطالبة باعتماد مقاييس شفافة للانتداب للعمل مع المنظمة العالمية للصحة

وات -

نظم عدد من خريجي اختصاص مساعد صحة للدورات الممتدة من سنة 2009 الى سنة 2012 اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر الادارة الجهوية للصحة للمطالبة باعتماد مقاييس شفافة في عملية الانتدابواوضحت ممثلة المحتجيين مبروكة الزعتوري ان تحركهم الاحتجاجي مرده "غياب الوضوح في عملية الانتداب التي ستتم لمجموعة من مساعدي الصحة للعمل مع منظمة الصحة العالمية"، مشيرة الى ان العقود التي تم ارسالها مؤخرا للادارة الجهوية للصحة "لا تضبط شروطا لعملية الانتداب ولا تحدد مقاييس الترشح" رغم وجود قائمات واضحة لعدد المتخرجين بالجهة في اختصاص مساعد صحة منذ دورة 2009 والبالغ عددهم قرابة ال300 شخصودعت الزعتوري الى الالتزام بالشفافية التامة في عملية الانتداب خاصة وان عملية تشغيل خريجي اختصاص مساعد صحة يخضع للاقدمية في سنة التخرج، مشيرة الى الشغورات الكبيرة المسجلة في مختلف المؤسسات الصحية بالجهة والتي تتطلب تشغيل عدد هام من مساعدي الصحة نظرا لان تكوينهم يخول لهم تقديم الخدمات الكافية للمرضىوفي ذات السياق، اكدت ذات المصدر ان حل اشكالية تشغيل مساعدي الصحة يكمن في الشروع في انتداب الخريجين في هذا الاختصاص على دفعات سنوية للعمل بمختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الموزعين على مختلف انحاء البلاديذكر انه تم تنظيم جلسة بمقر الادارة الجهوية للصحة جمعت بين المدير الجهوي للصحة وممثلين عن المحتجين وعن النقابة الجهوية لاعوان الصحة بحضور الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية عبد الجليل بوعزة الذي اوضح ل(وات) عقب انتهاء هذه الجلسة انه قد تم الاتفاق على الغاء القائمة التي تم توجيهها لوزارة الصحة وتحديد قائمة جديدة ب05 اسماء من خريجي اختصاص مساعد صحة يتم الاتفاق حولها بين ممثلي المحتجين وممثلي الطرف النقابي لتوجه مجددا الى الوزارة لاختيار من سيتم انتدابهم للعمل في اطار العقود التي وفرتها المنظمة العالمية للصحة.