الاتحاد الدولي للناشرين يخصّص 200 ألف دولار لجوائز أفضل مقترحات تطوير القراءة في افريقيا

‎ویمكن لأصحاب المشاریع والمبتكرین في إفریقیا عرض أفكارھم، في أجل أقصاه يوم 31 أوت القادم، وذلك عبر موقع الصندوق الأفریقي للابتكار في النشر www.apinnovation.fund.وتضمّ لجنة الصندوق الإفریقي للابتكار في النشر، التي ترأسها بدور القاسمي، رئیسة الاتحاد الدولي للناشرین، ناشرین مخضرمین من تونس وغانا وكینیا ونیجیریا.ویُعرف قطاع النشر الإفریقي بمیله نحو المحتوى التعلیمي الذي یمثل ما نسبته 90 ٪ من المبیعات في بعض أسواق افریقیا التي یُنظر فیھا إلى القراءة على نطاق واسع على أنھا وسیلة لزیادة التعلیم أو المھارات المھنیة. كما یعتمد العدیدمن الناشرین الأفارقة بشكل كبير على بیع الكتب المدرسیة المطبوعة للحكومات، وھو نموذج أعمال أحادي المسار أدى إلى تراجع قطاع النشر في أفریقیا إثر إغلاق المدارس بسبب تداعیات فیروس كورونا المستجد والتوجه نحو التعلّم عنبُعد.واستجابة لذلك، سیركز الصندوق الافریقي للابتكار في النشر خلال عام 2022 على غرس ثقافة القراءة بھدف جذب مجموعة واسعة من الابتكارات الرامیة إلى النھوض بقطاع النشر في إفریقیا عبر تطویر سلسلة قیمة النشر (المؤلفون، والرسامون، والمترجمون، ووكلاء النشر الأدبي، وبائعو الكتب، والموزعون،.. إلخ) أو زیادة الوصول إلى الكتب من خلال مختلف القنوات المعنیة مثل المكتبات العامة.وأنشئ الصندوق الافریقي للابتكار في النشر سنة 2019، ومدته أربع سنوات بقیمة 800 ألف دولار أمریكي ویدیره الاتحاد الدولي للناشرین بالشراكة مع مؤسسة دبي العطاء، وھي منظمة خیریة عالمیة مقرھا دولة الإمارات العربیة المتحدة.