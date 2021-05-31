مدير الامتحانات: انطلاق الاختبارات التطبيقية لدورة باكالوريا2021-2022 يوم 3 جوان القادم

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الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا دورة 2021 -2022 تنطلق يوم الاربعاء 16 جوان القادم وتتواصل أيام 17 و18 و21 و22 و23 جوان من نفس الشهر على أن تعلن نتائجها يوم الأحد 4 جويلية 2022 وفق روزنامة الامتحانات الوطنية التي نشرتها وزارة التربية على صفحتها

دورة المراقبة لامتحان البكالوريا أيام 6 و7 و8 و9 جويلية 2021 لتعلن نتائجها يوم السبت 17 جويلية 2021

تنطلق يوم الخميس من هذا الأسبوع الاختبارات التطبيقية ضمن دورة باكالوريا 2021-2022 لشعبتي علوم الاعلامية والرياضة لتتواصل من 3 الى 5 جوان القادم وفق ما أفاد به مدير الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني اليوم الاثنينوذكر عمر الولباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن الاختبارات التطبيقية ستنتطلق الخميس المقبل أي يوم واحد بعد انتهاء الاختبارات التأليفية لنهاية الفترة التقييمية التأليفيةوأكد أن الأعداد التي سيتحصل عليها التلاميذ ضمن الاختبارات التطبيقية سيقع احتسابها ضمن المعدل النهائي لامتحان الباكالوريا لافتا الى أن الفترة المخصصة من 3 الى 5 جوان القادم سيتخللها اجتماع مديري المعاهد العمومية والخاصة بالتلاميذ المترشحين لدورة الباكالوريا حيث سيتم تقديم كل الارشادات للتلاميذ وكذلك الاستدعاءات الفردية وروزنامة الامتحانات والوثائق التوجيهيةجدير بالذكر أنوتنتظم الاختبارات الكتابية ل