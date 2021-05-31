اصابة مواطن اثر انفجار لغم في منطقة "تلّة السوايسية" في جبل مغيلة

وات - خلف انفجار لغم بمنطقة "تلّة السوايسية" بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد اليوم الاثنين إصابة مواطن بجروح ونفوق دابّة، وفق ما صرّح به مصدر أمني في الجهة لــ(وات).



وأوضح ذات المصدر أن المتضرّر أصيب بجروح خفيفة ، مضيفا أنّه من المرجّح مبدئيا تحوّل المتضرّر إلى هذه المنطقة لجمع الحطب.

ويذكر أن جبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة منطقة عسكرية مغلقة تشهد تحرّكات عناصر إرهابية.



