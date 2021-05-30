   Abdelhalim - موعود  

قضيتان عدليتان في شأن 4 أشخاص يحملون جنسية دولة مجاورة

Publié le Dimanche 30 Mai 2021 - 21:22 قراءة: 0 د, 20 ث
باشر مركز الحرس الوطني بوادي زار بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، أمس السبت، قضيّتين عدليّتين في شأن 4 أشخاص يحملون جنسية دولة مجاورة.

وتم اتهام الأشخاص المعنيين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الأحد، بدخول التراب التونسي خلسة وتوريد عربة على خلاف الصيغ القانونية بعد أن تمّ ضبطهم بالمكان المعروف ب"عين العتروس" وحجز وسيلة النّقل المذكورة.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهم.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226631

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 06h 08m |           
غريب هذا الاصرار على تلفيق التهم بطريقة سخيفة اكل عليها الدهر وشرب: "دخول البلاد خلسة" و"توريد عربة على خلاف الصيغ القانونية"
هو اجتياز للحدود من طرف اربعة اشخاص على متن سيارة قد يكون على وجه الخطء او عن قصد وعلى النيابة التحقيق في الامر واظهار الحقيقة
فالاجتياز كما الصيغة المستعملة في وصفه يجوز ان يكونا عن قصد لتوتير العلاقة مع ليبيا وافساد ما نحن بصدد بنائه



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