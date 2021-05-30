قضيتان عدليتان في شأن 4 أشخاص يحملون جنسية دولة مجاورة

باشر مركز الحرس الوطني بوادي زار بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، أمس السبت، قضيّتين عدليّتين في شأن 4 أشخاص يحملون جنسية دولة مجاورة.وتم اتهام الأشخاص المعنيين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الأحد، بدخول التراب التونسي خلسة وتوريد عربة على خلاف الصيغ القانونية بعد أن تمّ ضبطهم بالمكان المعروف ب"عين العتروس" وحجز وسيلة النّقل المذكورة.وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهم.