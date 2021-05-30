كاس تونس لكرة القدم - نجم المتلوي يلتحق بركب المتاهلين الى الدور ربع النهائي

وات - التحق نجم المتلوي بركب المتاهلين الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم اثر تفوقه على مضيفه نسر جلمة بهدف لصفر اليوم الاحد في الدور ثمن النهائي.

وسيلاقي نجم المتلوي في الدور القادم الفائز من مباراة الاولمبي للنقل والنادي البنبلي.

وكانت فرق النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري (حامل اللقب) والنادي الافريقي والترجي الجرجيسي ضمنت تاهلها الى الدور ربع النهائي.





