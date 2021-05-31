"جنينة في المدينة" : تظاهرة بيئية يوم 5 جوان القادم بالمنطقة الخضراء بالمنزه 6 لتعزيز ثقافة صفر نفايات

تنظم جمعية المنطقة الخضراء بالمنزه 6 ، يوم 5 جوان القادم، بالشراكة مع مجموعة "صفر نفايات تونس"، منتدى جمعياتيا تحت عنوان "جنينة في المدينة" بالمنطقة الخضراء بالمنزه 6، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للبيئة، الموافق ل 5 جوان من كل سنة.ويهدف هذا المنتدى، إلى توعية المواطنين بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المدينة، وتعزيز ثقافة وقيم "صفر نفايات"، إضافة إلى التفكير والنقاش حول الدور اليومي للمواطنين وتأثيره على البيئة، والتعريف بالمنظمات التي تعمل من أجل بيئة صحيّة ومستدامة.وسيجمع هذا المنتدى الجمعياتي، وفق بلاغ صادر عن مجموعة "صفر نفايات تونس" ، عددا من الجمعيات والمنظمات التي تعمل على حماية البيئة، للتفاعل مع المواطنين والتفكير حول البيئة الحضرية ومشاكلها وسبل تطويرها.ويتضمن برنامج المنتدى، تقديم مجموعة من الجمعيات والمنظمات لأنشطتها، والنقاش حول القضايا البيئية في تونس، وتنظيم ورشات مخصصة للأطفال والشباب، لإعادة تدوير الورق وصنع الفخار وركوب الدراجات والقيام برياضة اليوغا وتعلم الفرز الانتقائي.كما سيتم تنظيم عملية جمع النفايات من قبل شركة "إكوڨارد"، حيث سيطلب من المشاركين المساهمة في هذا النشاط، من خلال جلب نفاياتهم المفروزة إلى مكان التظاهرة (القوارير والعبوات البلاستيكية والكرتون والورق وعبوات اليوغرت والمصبرات المغسولة وعبوات الحليب والعصير والبطاريات المستعملة).