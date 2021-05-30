كاس تونس - الترجي الجرجيسي يفاجئ النجم الساحلي 1- صفر ويبعده عن السباق

خرج النجم الساحلي واتحاد بنقردان اليوم من سباق كاس تونس ( نسخة صالح بن يوسف) بعد ان كان الترجي التونسي بطل الموسم خرج بدوره مبكرا ليتواصل السباق دون الثلاثي الاول في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى بينما يتواصل الحلم بالنسبة لترجي جرجيس ( الرابطة الثانية ) والاولمبي للنقل الرابطة 3 ) من اجل تحقيق خطوة جديدة على درب التصفيات.
وحقق الترجي الجرجيسي ترشحا ثمينا للدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم بعد ان فاجا اليوم بملعب جرجيس النجم الساحلي ثاني بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وابعده من سباق الكاس .
واستفاد الترجي الجرجيسي من هجوم مرتد مرر اثره اللاعب البديل محرز الخويلدي كرة لزميلة نسيم الدويهش الذي غالط الحارس ايمن المثلوثي د89.
وعوض الترجي الجرجيسي بترشحه عن اخفاقه في تحقيق العودة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد ان خسر الرهان لفائدة امل حمام سوسة الصاعد الى الرابطة الاولى
وراهن مدرب الترجي الجرجيسي شاكر مفتاح على مجموعة شابة نجحت في تحقيق التاهل .
وسيتباري الترجي الجرجيسي صاحب كاس تونس عام 2005 في ربع النهائي في المنستير يوم الاربعاء مع الاتحاد المنستيري حامل لقب الكاس والمتاهل امس في ملعب برج السدرية على حساب الاتحاد الرياضي ببرج السدرية بنتيجة عريضة 4-1
وحسم المستقبل الرياضي بسليمان تاهله على ميدانه الى ربع النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح 4-2 على حساب اتحاد بنقردان في قمة مقابلات الدور ثمن النهائي التي جمعت بين الثالث ( الاتحاد ) و رابع البطولة ( المستقبل). وانتهى الوقتان الاصلي والاضافي 1-1 . وافتتح اتحاد بنقردان التسجيل عن طريق سيف الجربي من ضربة جزاء د45 قبل ان يعدل للمستقبل محمد علي بن حمودة النتيجة في د55
وسيستضيف مستقبل سليمان النادي الافريقي في ربع النهائي في سعي متواصل لقطع خطوة جديدة في سباق الكاس
في ملعب طبرقة كسب النادي الافريقي فوزا صعبا على فريق المرجان الرياضي بطبرقة ( رابطة ثالثة) بنتيجة 2-1 وواصل النادي الافريقي طريقه بحثا عن التعويض عن نتائج مخيبة في موسم صعب في سباق البطولة .
وسجل للنادي الافريقي كل من احمد خلولي د25 ضد مرماه وصابر خليفة د79 بينما جاء الهدف الوحيد للفريق المحلي عن طريق خليل السويسي د89
ومن جهته واصل النادي الاولمبي للنقل الصاعد الى الرابطة المحترفة الثانية نجاحاته في سباق الموسم وتاهل الى ربع النهائي بعد فوزه اليوم في ملعب الملاسين على النادي الرياضي البنبلي 4-3 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0).
وسيلعب الاولمبي للنقل للمرة الثالثة على ميدانه ليستضيف نجم المتلوي بحثا عن تحقيق مفاجاة وبلوغ الدور نصف النهائي
وفي ملعب جلمة صمد النسر الرياضي بجلمة امام ضيفه النجم الرياضي بالمتلوي لكنه لم يمنع الضيوف من الفوز والتاهل الى ربع النهائي بفضل هدف وحيد سجله زياد البكوش د75
ويتحول نجم المتلوي الى ملعب الملاسين يوم الاربعاء لخوض ربع النهائي
في ملعب اريانة تعادلت الجمعية الرياضية باريانة مع الاولمبي الباجي بنتيجة 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي لكنها فوتت في الترشح لفائدة الضيوف بركلات الترجيح - 3-4
وافتتح جمعية اريانة التسجيل عن طريق سفيان نصر الله د13 قبل ان يتمكن فهمي معواني من التعديل للاولمبي الباجي في د51
وسيتحول الاولمبي الباجي في ربع النهائي الى صفاقس لملاقاة النادي الصفاقسي الذي تاهل امس في ملعب قفصة (القمودي ) على حساب الملعب الرياضي القفصي (رابطة3) بهدفين لصفر -
- في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء المقبل:
مستقبل سليمان - النادي الافريقي
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
الاتحاد المنستيري - ترجي جرجيس
الاولمبي للنقل - نجم المتلوي
وحقق الترجي الجرجيسي ترشحا ثمينا للدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم بعد ان فاجا اليوم بملعب جرجيس النجم الساحلي ثاني بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وابعده من سباق الكاس .
واستفاد الترجي الجرجيسي من هجوم مرتد مرر اثره اللاعب البديل محرز الخويلدي كرة لزميلة نسيم الدويهش الذي غالط الحارس ايمن المثلوثي د89.
وعوض الترجي الجرجيسي بترشحه عن اخفاقه في تحقيق العودة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد ان خسر الرهان لفائدة امل حمام سوسة الصاعد الى الرابطة الاولى
وراهن مدرب الترجي الجرجيسي شاكر مفتاح على مجموعة شابة نجحت في تحقيق التاهل .
وسيتباري الترجي الجرجيسي صاحب كاس تونس عام 2005 في ربع النهائي في المنستير يوم الاربعاء مع الاتحاد المنستيري حامل لقب الكاس والمتاهل امس في ملعب برج السدرية على حساب الاتحاد الرياضي ببرج السدرية بنتيجة عريضة 4-1
وحسم المستقبل الرياضي بسليمان تاهله على ميدانه الى ربع النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح 4-2 على حساب اتحاد بنقردان في قمة مقابلات الدور ثمن النهائي التي جمعت بين الثالث ( الاتحاد ) و رابع البطولة ( المستقبل). وانتهى الوقتان الاصلي والاضافي 1-1 . وافتتح اتحاد بنقردان التسجيل عن طريق سيف الجربي من ضربة جزاء د45 قبل ان يعدل للمستقبل محمد علي بن حمودة النتيجة في د55
وسيستضيف مستقبل سليمان النادي الافريقي في ربع النهائي في سعي متواصل لقطع خطوة جديدة في سباق الكاس
في ملعب طبرقة كسب النادي الافريقي فوزا صعبا على فريق المرجان الرياضي بطبرقة ( رابطة ثالثة) بنتيجة 2-1 وواصل النادي الافريقي طريقه بحثا عن التعويض عن نتائج مخيبة في موسم صعب في سباق البطولة .
وسجل للنادي الافريقي كل من احمد خلولي د25 ضد مرماه وصابر خليفة د79 بينما جاء الهدف الوحيد للفريق المحلي عن طريق خليل السويسي د89
ومن جهته واصل النادي الاولمبي للنقل الصاعد الى الرابطة المحترفة الثانية نجاحاته في سباق الموسم وتاهل الى ربع النهائي بعد فوزه اليوم في ملعب الملاسين على النادي الرياضي البنبلي 4-3 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0).
وسيلعب الاولمبي للنقل للمرة الثالثة على ميدانه ليستضيف نجم المتلوي بحثا عن تحقيق مفاجاة وبلوغ الدور نصف النهائي
وفي ملعب جلمة صمد النسر الرياضي بجلمة امام ضيفه النجم الرياضي بالمتلوي لكنه لم يمنع الضيوف من الفوز والتاهل الى ربع النهائي بفضل هدف وحيد سجله زياد البكوش د75
ويتحول نجم المتلوي الى ملعب الملاسين يوم الاربعاء لخوض ربع النهائي
في ملعب اريانة تعادلت الجمعية الرياضية باريانة مع الاولمبي الباجي بنتيجة 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي لكنها فوتت في الترشح لفائدة الضيوف بركلات الترجيح - 3-4
وافتتح جمعية اريانة التسجيل عن طريق سفيان نصر الله د13 قبل ان يتمكن فهمي معواني من التعديل للاولمبي الباجي في د51
وسيتحول الاولمبي الباجي في ربع النهائي الى صفاقس لملاقاة النادي الصفاقسي الذي تاهل امس في ملعب قفصة (القمودي ) على حساب الملعب الرياضي القفصي (رابطة3) بهدفين لصفر -
- في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء المقبل:
مستقبل سليمان - النادي الافريقي
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
الاتحاد المنستيري - ترجي جرجيس
الاولمبي للنقل - نجم المتلوي
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