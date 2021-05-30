كاس تونس لكرة القدم - النادي الافريقي يلتحق بالاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي في الدور ربع النهائي

التحق النادي الافريقي بكل من الاتحاد المنستيري (حامل اللقب) والنادي الصفاقسي في الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم وذلك اثر فوزه اليوم الاحد على مضيفه المرجان الرياضي بطبرقة بهدفين مقابل واحد في الدفعة الثانية من مقابلات الدور ثمن النهائي.

وسيلاقي النادي الافريقي في الدور القادم الفائز من مباراة مستقبل سليمان واتحاد بن قردان.

وكان الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي تاهلا امس السبت الى الدور ربع النهائي بعد فوز الاول على اتحاد برج السدرية 4-1 وتغلب الثاني على الملعب القفصي 2-0.

ويذكر ان بقية مقابلات الدور ثمن النهائي جارية الان.



