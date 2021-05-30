الداخلية: إنقاذ 111 مجتازا اغلبهم من دول افريقية في صفاقس 

أنقذت دوريات للحرس البحري بصفاقس وقرقنة أمس 111 مجتازا ، وذلك في سواحل "القراطن".وقالت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الأحد ان اغلب المجتازين يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة، و9 منهم تونسيون.وافادت بأن النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.