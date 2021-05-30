"جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج" تدعو سعيد والمنفي إلى التقصي حول المفقودين التونسيين في ليبيا (بيان)

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دعت "جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج"، الأحد، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى "تكوين لجنة مشتركة للبحث والتقصي حول المفقودين والعالقين التونسيين في ليبيا، والبت بصفة نهائية في مواضيع عالقة لسنوات".وأشارت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأحد ونشرته على صفحتها الرسمية على الانترنيت، بالتزامن مع الزيارة التي يؤديها المنفى إلى تونس بدعوة من سعيد، إلى أن من بين المواضيع العالقة، ملفا الصحفيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري، والأطفال التونسيين العالقين في معيتيقة وأمهاتهم.وأعربت الجمعية عن "الأسف"، لتواصل المصير الغامض لبعض التونسيين المفقودين والعالقين في ليبيا، مؤكدة مساندتها للأمهات التونسيات في كل ما أصابهن من حزن وألم ومماطلة للوصول إلى حل نهائي يحقق لهن الاجتماع من جديد مع أهلهم، أو حتى معرفة مصيرهم.يذكر أن محمد المنفي يؤدي منذ أمس السبت وإلى غاية يوم غد الاثنين زيارة إلى تونس بدعوة من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي كان التقى المسؤول الليبي خلال زيارة رسمية له يوم 17 مارس الماضي إلى طرابلس.وبدوره كان رئيس الحكومة أدى يومي 22 و23 ماي الجاري زيارة عمل إلى طرابلس.ومثل ملف العالقين التونسيين في ليبيا، وبخاصة ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري، محل متابعة متواصلة، لا سيما من قبل جمعيات المجتمع المدني، وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى جانب إعلان وزارة الخارجية في مرات عدة عن متابعتها المستمرة لهذا الملف مع الجهات الليبية المعنية.. دون أن تفضي الجهود المذكورة إلى توضيح مصير المفقودين.