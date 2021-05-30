الرباعون بن هنية وبهلول و باشا والرفاعتان لندلسي و رحموني يضمنون  الترشح للألعاب الأولمبية طوكيو

وات - ضمن خمسة رباعين تونسيين وهم كارم بن هنية ورمزي بهلول وأيمن باشا ونهى لندلسي وشيماء رحموني الترشح للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إثر مشاركتهم المشرفة في البطولة الافريقية لرفع الأثقال التي اسدل عليها الستار امس بنيروبي حسب ما افادت به اللجنة الوطنية الاولمبية.

ويذكر ان المنتخب التونسي لرفع الاثقال تحصل في البطولة الافريقية لرفع الأثقال على 28 ميدالية (15 ذهبية و12 فضية و برونزية واحدة





