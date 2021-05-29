كاس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما - تونس في المجموعة الرابعة

وات -

سيخوض المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط (تحت 20 عاما) الدور الاول لكاس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما المقررة بالقاهرة من 20 جوان الى 6 جويلية 2021 ضمن المجموعة الرابعة الى جانب اليمن والسعودية ومنتخب اخر يحدد لاحقا وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت اليوم السبت.المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائرالمجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتيالمجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمرالمجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقاومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 جوان المقبل.