اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة الجنوب افريقية لوافدين على تونس من الخارج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة الجنوب افريقية لفيروس كورونا لدى وافدين على تونس من الخارج ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذه السلالة الى 5 حالاتوأضافت، في بلاغ لها، أن اثنين من المصابين قدما من المملكة العربية السعودية والتزما بالحجر الصحي الاجباري بالنزل، وتم اكتشاف اصابتهما بالسلالة المتحورة بعد القيام بالتحليل المخبري لتقصي الفيروس في اليوم الخامس.ولفتت الى أن الإصابة الثالثة سجلت لدى وافدة من فرنسا تمتعت بالاعفاء من الحجر الصحي الاجباري لمرافقتها لقاصرين وتم اكتشاف اصابتها اثناء التزامها بالحجر الصحي الذاتي مما يستدعي مجهودا مضاعفا للتعرف على حلقة المتصلين بها والتعرف على أي عدوى محتملة.ودعت الوزارة، الوافدين من الخارج الى الالتزام بكافة الإجراءات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكول الصحي.يذكر أن وزير الصحة، فوزي مهدي كان قد أعلن أمس عن اكتشاف حالتين جديدتين بالاصابة بهذه السلالة ليرتفع العدد الى 4 بعد تسجيل إصابتين كان قد اعلن عنهما في 8 ماي الجاري، حسب قوله.