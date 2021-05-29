الرابطة الافريقية لكرة السلة- الاتحاد المنستيري يواصل مسيرته بثبات ليراهن غدا على اللقب

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حقق الاتحاد المنستيري ترشحه الى الدور النهائي للرابطة الافريقية لكرة السلة بعد عرض شيق اليوم في قاعة كيغالي وفاز على حساب فريق باترويتس الرواندي في نصف النهائي بنتيجة 87-46وتقدم الاتحاد المنستيري في ارباع المباراة على التوالي 16-14 ثم انهىى الشوط الاول 37-22 وكسب الربع الثالث 65-33 لينهي المباراة بفارق 41 نقطة 87-46وجادل فريق باتريوتس الرواندي في الربع الاول من المباراة بندية الاتحاد المنستيري بل كسب اسبقية عليه بست نقاط 11-5 قبل التعادل 14-14 لكن الاتحاد الافضل جماعيا وفرديا انهى الفترة الاولى متقدما 16-14وفرض الاتحاد المنستيري سيطرته تدريجيا في بقية فترات اللقاء على فريق سبق ان تبارى معه في دور المجموعات وهزمه 91-75 مستفيدا من حسن استعداد اللاعبين الدوليين التونسيين بالخصوص عمر عبادة ومكرم بن رمضان ورضوان سليمان والمحترفين الاجانب اتير جايمس وماركوس كريستوفركراوفورد ووائل عراقجي .ووجد الاتحاد في ثراء رصيده وتجربة لاعبيه سندا قويا ليفرض لونه والحفاظ على نسق اداء الفريق رغم بعض التغييرات .وبدت المباراة في اتجاه واحد حيث لم يتمكن الفريق الرواندي من تسجيل سوى 6 نقاط في الربع الثالث من المباراة وقد استغل الاتحاد المنستيري في المقابل ضعف دفاع الروانديين ليرفع من نسق لعبه تسجيل مزيدا من النقاط معمقا الفارق الى 65-33 .وبرز في هذا السياق فراس لحياني .واستغل المدرب منير بن سليمان تقدم فريقه في الربع الاخير بفارق مريح لاشراك بعض اللاعبين على غرار ناجي الجزيري واسامة المرواني و مختار غيازة في سعي لتمكين الاساسيين من الراحة ليكسب الاتحاد نتيجة المباراة بنتيجة 87-46 دون اجهاد كبير . وهو الفوز الخامس في رصيد ممثل كرة السلة التونسية في دورة ال"بال" بكيغالي ليضمن تاهله الى نهائي الرابطة الافريقية لكرة السلة ويضرب موعدا مع الزمالك المصري الاحد في نهائي اول نسخة للرابطة في نظامها الجديدوقال المتالق عمر عبادة في تصريح صحفي اثر نهاية المباراة ان المشاركة في دروة الرابطة الافريقية لكرة السلة تعتبر تجربة هامة للفريق . واضاف ان اللاعبين في حاجة للابقاء على نفس درجة التركيز والتحفيز عندما يخوضون مباراة النهائي يوم غد مع الزمالك المصري لكسب اللقب القاري وتشريف كرة السلة التونسية. وافاد " نعرف جيدا فريق الزمالك الذي يضم فرديات متميزة وان اللاعبين جاهزون لكسب التحدي ".