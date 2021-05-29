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أعلن مدير البحث الطبي بوزارة الصحة، نعمان القادري، اليوم السبت، عن الانطلاق في اعداد مشروع السجل الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المشروع يرمي الى توفير جميع المعطيات حول الملقحين ضد كوفيد 19، والامراض التي يعانون منها والاعراض الجانبية التي تظهر عليه بعد التلقيح وغيرها من المعلومات التي تمكن من متابعة الملقحين.وقال أنه تم عرض المشروع على لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 وحظي بالموافقة المبدئية، خلال جلسة عمل يوم الأربعاء 26 ماي الجاري.ويتم العمل، حاليا، على تكوين فريق يتولى تنفيذ المشروع ووضع الإمكانيات اللازمة لحسن التطبيق، وفق المسؤول بوزارة الصحة.ولفت الى أن هذا السجل الوطني سيكون له عدة فوائد، من أهمها حسن متابعة الملقحين وتوجيه القرارات و ترشيد استعمال الموارد و القيام بالبحوث العلمية.ويربط السجل الوطني للتلقيح ضد كوفيد -19 مدى فاعلية اللقاح وحالة المريض والاعراض الجانبية التي قد يخلفها، وهو ما سيتطلب توفير مجموعة بيانات مرتبطة بعملية التلقيح ودمجها مع معطيات أخرى وإتمامها مع ضمان حماية المعطيات الشخصية، وفق ذات المصدر.وبيّن أن معطيات السجل التي سيتم جمعها من عدة هياكل صحية متدخلة في المنظومة الصحية وعملية التلقيح ستمكن من المتابعة على المدى القصير والمتوسط والطويل لكل الملقحين على المستوى الوطني.ويتطلب انشاء السجلات الوطنية امكانيات مادية وموارد بشرية من أجل إتمام المعلومات والتثبت منها واستمرارية جمعها.وأشار الى أن تونس لها تجربة سابقة وهامة في انشاء السجلات في قطاع الصحة، منها ما يعنى بمتابعة أمراض المزمنة كالسرطان والدم والقلب والإلتهاب الكبدي وغيرها.