أريانة: هدم الحي التجاري القديم بساحة سليمان اللمسي بالمدينة العتيقة استعدادا لبناء مركب تجاري وإداري جديد

وات -

تولّت بلدية أريانة، مساء أمس الجمعة وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هدم محلات الحي التجاري القديم بساحة سليمان اللمسي بالمدينة العتيقة بأريانة، ورفع الأنقاض، وتسوية الساحة وغسلها وتنظيفها بالكامل في وقت قياسي، وذلك في إطار تهيئة هذا الموقع الذي سيشهد بناء مركب تجاري وإداري وفق طابع معماري يتماشى والطابع التقليدي للمدينة العتيقة بأريانة، بحسب رئيس الدائرة البلدية بأريانة المدينة محمد حميّد.وسخرت البلدية، وفق المصدر ذاته، خلال هذه العملية، كل تجهيزاتها وآلياتها الثقيلة لإنجاز هذه المهمة، عوض إسنادها إلى المقاول المكلف بإعادة بناء هذا المركب، ممّا مكنها من اقتصاد نفقات ضخمة تناهز 50 ألف دينار.وأوضح محمد حميّد أن بلدية أريانة اتخذت الاحتياطات اللازمة لتأمين عملية الهدم وإزالة الأنقاض في الليلة نفسها، تحت الاشراف المباشر لرئيس البلدية، فاضل موسى، وبحضور رئيس دائرة المدينة والإطارات البلدية ذات الاختصاص، وبالتنسيق مع ممثلين عن فروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة استغلال وتوزيع المياه، واتصالات تونس، بحضور السلط الأمنية، والشرطة البلدية، والحماية المدنية بجهة أريانة.وأضاف المصدر ذاته، أن بلدية أريانة أسندت صفقة لإعادة بناء المركب التجاري بساحة سليمان اللمسي إلى إحدى المقاولات بمبلغ يناهز 700 ألف دينار، مضيفا أن الأشغال ستنطلق بداية من الأسبوع الأول لشهر جوان2021 ومن المبرمج أن تدوم ستة أشهر.وأكد أن بناء المركب التجاري والإداري الذي سيحل محل البناية التي تم هدمها سيتم وفق طابع معماري يتماشى والطابع التقليدي للمدينة العتيقة بأريانة، وسيتكوّن من طابق ارضي يضم 6 محلات تجارية ومكتبا خاصا بإدارة الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى مركبات صحية ومدرج ومصعد، فضلا عن طابق علوي متكون من قاعة متعددة الاختصاصات مساحتها 100 م2، وادارة سريعة، ومكتب ومركبات صحية.وقد اطلع صحفي "وات" بالجهة خلال ساعات الصباح الأولى خلو ساحة سليمان اللمسي من أية آثار هدم أو مخلفات صلبة.