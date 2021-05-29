كتاب "من الرصاص والدم": رسوم متحركة بتقنية 360 درجة تحرك في المتلقي دافع التفكير في تنامي الأفكار المتطرفة

صدر عن دار "Apollonia" للنشر كتاب تضمّن رسوما متحركة لسيف الدين ناشي حمل عنوان "De plomb et de sang" (من الرصاص والدم)، بدعم من برنامج أوروبا المبدعة، الذي يدعم القطاعات السمعية والبصرية والثقافية والإبداعية في أوروبا وانخرطت فيه تونس على مدى سنوات 2018 و2019 و2020.وهذا الكتاب الصادر باللغة الفرنسية هو نتاج عمل فريق تونسي وفرنسي وإيطالي مشترك. كما تم تقديمه بأسلوب هزلي ساخر على جملة من المحامل الورقية والرقمية لتصل إلى عدد أكبر من الجمهور.يُرافق كتاب "De plomb et de sang" رحلة الشابين"آليسيا" و"بيتر" في فوضى الهجمات التي ضربت ألمانيا وإيطاليا في السبعينيات، بينما يواجه المجتمع الأوروبي التطرف وبروز الحركات المتطرفة، ويدعو شباب العالم بأسره للاستفسار والتساؤل عن تنامي حركات التطرف.ويقدم هذا الإبداع الفني للمتلقي، في تجربة ورقية ورقمية فريدة، لقراءة التاريخ الإيطالي في السبعينيات، وفهم آليات تطور أفكار التطرف والإرهاب في علاقة بالواقع الراهن. ويعالج الفنان سيف الدين ناشي في الرسوم المتحركة المضمنة في الكتاب وقائع وحوادث إرهابية مشتركة عرفتها تونس وأوروبا.ويرى الناشر عبد العزيز بلخوجة، في حديث أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الرسوم سهلة الفهم والتلقي لدى الأطفال بالخصوص، تمّ إخراجها بأسلوب فني ساخر وجذاب لتصل لجميع الفئات والأعمار بما في ذلك الطفل، لحمايته من العنف ومن الأفكار المتطرفة.ويُحرك هذا الإصدار في المتلقي ملكة التفكير وإعمال العقل والتساؤل عن تبعات التشدد الفكري والعقائدي على حياة الأفراد والمجتمعات وحق الحياة والعيش المشترك، من أجل منع الجانب المظلم من التاريخ من تكرار نفسه والذهاب بالبشرية إلى الأسوأ.ولاكتشاف الكتاب الهزلي الورقي ، يمكنك تنزيله مجانًا مباشرةً من الموقع https://historyboards.org/de-plombs-et-de-sang/أو تجربة تطبيقات Android و iOS التي تقدم قصة بتقنية 360 درجة.