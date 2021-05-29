نابل: جمعية "التلاقي للحرية والمساواة" تطلق مشروعها "نحكيو حرية دينية"

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اطلقت جمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، اليوم السبت، من نابل، مشروعها "نحكيو حرية دينية" الذي تنجزه بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على امتداد سنيتن (2021-2023) ويهدف الى تعزيز ثقافة التنوع والاختلاف والى ترسيخ ما ورد في الفصل السادس من الدستور التونسي بخصوص حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية.واشار رئيس جمعية التلاقي، راشد مسعود الحفناوي، الى ان هذا المشروع الذي تنجزه جمعية "التلاقي" يقوم على تنظيم نحو 12 لقاء حوار ونقاش بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، واساتذة جامعيين ومعنيين بالشأن الديني، بمعدل ولايتين في كل لقاء بهدف تعميق الحوار حول سبل ترسيخ مبادئ التعايش وعدم الاقصاء، والقبول بأن تونس بلد متنوع فكريا، وعقائديا، ودينيا.وأوضح أن المشروع سيتوج سنة 2023 بدراسة تقدّم تشخيصا لواقع الحريات الدينية في مختلف جهات الجمهورية، والمسارات الممكنة لتكريس ما ورد في الفصل السادس من الدستور التونسي، مبرزا ان على الدولة، بمقتضى هذا الفصل، تحمّل مسؤولية تكريس هذا المبدإ الدستوري وعلى مقاومة خطابات الكراهية والتحريض.وبيّن ان جمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، التي تأسست سنة 2016 وتعنى بالمواطنة وحرية المعتقد والدين والدفاع عن الاقليات الدينية، ابرزت في تقريرها الذي اصدرته في بداية سنة 2021 حول الحرية الدينية في تونس ان " البون لا يزال شاسعا بين ما ورد في الدستور وبين الممارسات اليومية بالنظر الى تواتر الانتهاكات والتمييز ضدّالاقليات الدينية". على حدّ قوله.وتابع ان الامر يزداد تعقيدا في ظل ما اعتبره "بروز خطاب كراهية وتكفير وعنف صادر عن نواب من مجلس نواب الشعب في تدخلات متلفزة او في تصريحات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا ان هذا الخطاب " الشعبوي والتكفيري" لا يساهم الا في تأجيج صراعات دينية في تونس لا تخدم العيش المشترك والانتماء لنفس الوطن.