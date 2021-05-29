   Om Kalthoum - لا يا حبيبي  

نابل: جمعية "التلاقي للحرية والمساواة" تطلق مشروعها "نحكيو حرية دينية"

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 18:08 قراءة: 1 د, 18 ث
وات - اطلقت جمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، اليوم السبت، من نابل، مشروعها "نحكيو حرية دينية" الذي تنجزه بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على امتداد سنيتن (2021-2023) ويهدف الى تعزيز ثقافة التنوع والاختلاف والى ترسيخ ما ورد في الفصل السادس من الدستور التونسي بخصوص حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية.

واشار رئيس جمعية التلاقي، راشد مسعود الحفناوي، الى ان هذا المشروع الذي تنجزه جمعية "التلاقي" يقوم على تنظيم نحو 12 لقاء حوار ونقاش بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، واساتذة جامعيين ومعنيين بالشأن الديني، بمعدل ولايتين في كل لقاء بهدف تعميق الحوار حول سبل ترسيخ مبادئ التعايش وعدم الاقصاء، والقبول بأن تونس بلد متنوع فكريا، وعقائديا، ودينيا.


وأوضح أن المشروع سيتوج سنة 2023 بدراسة تقدّم تشخيصا لواقع الحريات الدينية في مختلف جهات الجمهورية، والمسارات الممكنة لتكريس ما ورد في الفصل السادس من الدستور التونسي، مبرزا ان على الدولة، بمقتضى هذا الفصل، تحمّل مسؤولية تكريس هذا المبدإ الدستوري وعلى مقاومة خطابات الكراهية والتحريض.
وبيّن ان جمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، التي تأسست سنة 2016 وتعنى بالمواطنة وحرية المعتقد والدين والدفاع عن الاقليات الدينية، ابرزت في تقريرها الذي اصدرته في بداية سنة 2021 حول الحرية الدينية في تونس ان " البون لا يزال شاسعا بين ما ورد في الدستور وبين الممارسات اليومية بالنظر الى تواتر الانتهاكات والتمييز ضدّالاقليات الدينية". على حدّ قوله.
وتابع ان الامر يزداد تعقيدا في ظل ما اعتبره "بروز خطاب كراهية وتكفير وعنف صادر عن نواب من مجلس نواب الشعب في تدخلات متلفزة او في تصريحات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا ان هذا الخطاب " الشعبوي والتكفيري" لا يساهم الا في تأجيج صراعات دينية في تونس لا تخدم العيش المشترك والانتماء لنفس الوطن.

Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 226574

Citoyenlibre  (France)  |Samedi 29 Mai 2021 à 19h 38m |           
الأديان ،،، خرافات ،،،لا وجود لكل ما يزعمه الدين من إلاه وأجنة او نار. لا حياة بعد الموت اذا لا حساب ،،،

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 29 Mai 2021 à 19h 17m |           
المقصود هو الوقوف امام الدين الاسلامي، ليس هناك ما يمنع حرية المعتقد

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 39m |           
هل الحرية الدينية قبل الفكر والمعرفة والعلم؟؟؟ اذا لم تفكر ولم تعلم فلا حاجة لك بالدين,,, فأنت لا شيء

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 36m |           
الدين عقيدة وايمان في صدور الناس... ولا صيلة له لا بالحرية ولا بالعبودية؟؟؟

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 36m |           
الحرية الدينية" فلسفة من لا دين له؟؟؟

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 35m |           
لو كان للدين "حرية" لما هوجم الإسلام في مشارق الأرض و مغاربها؟؟؟

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 34m |           
من يريد طرح هذا الموضوع فليبدأ بفرنسا والصين (الايغور)، و ماينمار، وعند آل سعود، وعند آل زايد... أين يعذب ويباد ويغتصب ويطارد والمسلمين

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 33m |           
الدين، عندما تجد جواب على الأسئلة: من أين أتيت؟ ماذا تفعل في هذه الدنيا؟ وأين أنت ذاهب بعد مماتك؟؟؟

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 32m |           
ان الدين عند الله الإسلام

Sarramba  (United States)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 30m |           
هل الحرية الدينية أهم من الأكل والشرب ؟؟؟ اذا لم تأكل وتشرب تموت قبل أن تختار دينك؟؟؟



En continu

Toutes les news

الأحد 30 ماي 2021 | 18 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:34 16:08 12:24 05:02 03:14
30°
 30° % 14 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
30°-1829°-1929°-2030°-2129°-20
  • Avoirs en devises
    20858,8

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33111 DT        1$ =2,74200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   1148,1 MDT