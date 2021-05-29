وزارة الشؤون الاجتماعية: إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل يكتسي أولوية مطلقة لتونس في ظل أزمة كورونا

أكد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية فتحي بن عامر أن إحـداث صندوق التأميـن على فقدان مواطن الشغل يكتسي أولويـة مطلقة لتونس خاصة في ظل أزمـة جائحة كوفيد 19 التي كان لها تأثير كبيـر على تسريح العمال جراء التوقف الكلي أو الجزئي لنشاط المؤسسات الاقتصاديةوأضاف رئيس الديوان خلال افتتاح أمس الجمعة أشغال المائدة المستديرة حول "خيار البطالة الفنية أي دور لاستقرار الاقتصاد الألماني خلال جائحة كوفيـد 19" والتي نظمتهـا الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل يعتبر من أهم مخرجـات العقد الاجتماعي المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 14 جانفي 2013وأضاف أن هذا الصندوق يعد من المحاور الرئيسيـة لمشروع التعاون التونسي الألماني "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي" الذي يتم تدارسه في إطار لجنة فنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والأطراف الاجتماعية والوكالات الألمانية الشريكة في المشروع، حسب قولهولفت رئيس الديوان بالمناسبة، الى أن الأزمة الصحية التي شهدتها مختلف بلدان العالم جراء جائحة كوفيـد 19 كان لها انعكاسات سلبية على اقتصاديات مختلف الدول المتضررة ولم يكن الوضع الاقتصادي و الإجتماعي بالمؤسسات الاقتصادية بتونس في منأى عن الوضع العالمي، حيث بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات لمساعـدة المؤسسات المتضررة من تداعيات هذه الأزمة على مواصلة نشاطها وكذلك العمال وأصحاب المهن الصغرى من خلال صرف مساعدات مالية ظرفيةوبين المكلف بالتعاون الألماني بتونسritz Jung، عراقة علاقات التعاون و العمل المشترك بين تونس و ألمانيا و لا سيما في المجال الاجتماعي و الذي تدعم ببرنامج الحوار الاجتماعي لافتا الى أن هذه الورشة تندرج في إطار تبادل التجارب و الخبرات و تهدف إلى دعم التنمية المستدامة و التشغيل و مزيد تطوير الحوار الاجتماعي في تونس بين كل الأطرافمن جهته أكد المكلف بمشروع الحوار الاجتماعي بتونس Lukas Bauer أهمية الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات التونسية و بين أطراف الإنتاج و خاصة خلال هذه المرحلة الانتقالية و لا سيما في ظل تداعيات أزمة كورونا، مبرزا أهمية الاستئناس بالتجربة الألمانية في "تجربة صندوق فقدان مواطن الشغل" و ملائمتها مع الوضع الاجتماعي و الاقتصادي التونسيو تضمنت هذه الورشة بالخصوص مداخلات أمنها عدد من المشاركين من تونس و ألمانيا حول "التجربة الألمانية في التأمين على فقدان مواطن الشغل" و "المشروع التونسي لـ "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل" و "تجربة ألمانيا في نظام البطالة الفنية" و "الإجراءات المتخذة للحد من انعكاسات جائحة كورونا على سوق الشغل بتونس"