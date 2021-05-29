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قرعة كاس العرب لمنتخبات تحت 20 عاما : المنتخب التونسي في المستوى الاول

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 11:13 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - سيكون المنتخب التونسي للاواسط، رابع كاس افريقيا للامم الاخيرة ووصيف النسخة الاخيرة لمسابقة كاس العرب، في المستوى الاول حسب التصنيف الذي اعتمده الاتحاد العربي لكرة القدم لعملية القرعة الخاصة بكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما التي ستجرى اليوم السبت.

وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 17 جوان الى غاية 3 جويلية المقبلين.


وفي ما يلي تصنيف المنتخبات :
المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغرب
المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإمارات
المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنان
المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستان
يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في السعودية بمشاركة 16 منتخبا.



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