قرعة كاس العرب لمنتخبات تحت 20 عاما : المنتخب التونسي في المستوى الاول

وات -

سيكون المنتخب التونسي للاواسط، رابع كاس افريقيا للامم الاخيرة ووصيف النسخة الاخيرة لمسابقة كاس العرب، في المستوى الاول حسب التصنيف الذي اعتمده الاتحاد العربي لكرة القدم لعملية القرعة الخاصة بكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما التي ستجرى اليوم السبت.وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 17 جوان الى غاية 3 جويلية المقبلين.المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغربالمستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإماراتالمستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنانالمستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستانيذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في السعودية بمشاركة 16 منتخبا.