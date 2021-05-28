كمال الدوخ: النفايات الاستشفائية تضاعفت مرتين او 3 مرات بفعل جائحة كوفيد -19

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كشف وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية والبيئة والشؤون المحلية بالنيابة كمال الدوخ، الجمعة، ان النفايات الاستشافية في تونس تضاعفت بفعل جائحة كوفيد -19 حيث زادت لمرتين او ثلاث مرات عن حجمها ما قبل الجائحة.وأضاف الدوخ، في اجابته على اسئلة عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة مخصصة للحوار مع عدد من اعضاء الحكومة، ان تونس في الوقت الحالي تحتاج الى تغيير الطريقة المعتمدة في ادارة النفايات والقائمة على المصبات المراقبة.وبين ان الوزارة تعد لبرنامج جديد قائم على تثمين النفايات سيحتاج الى تمويلات كبيرة وسيعرض على انظار مجلس وزاري في وقت لاحق للنظر فيه والمصادقة على تنفيذه.ولاحظ الدوخ، في ذات السياق، اهمية احداث مراكز لمعالجة النفايات تجمع بين ولايتين على غرار مركز التجميع الخاص بولايتي مدنين وتطاوين مؤكدا استعداد الوزارة المساعدة في تمويل هذه المشاريع.واعتبر ان مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي، الذي اطلق منذ سنة 2015 ، ويحتاج الى تمويلات بقيمة 400 مليون دينار يشهد تقدما هاما بعد لقاءات مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط وان الوزارة تحتاج الى المصادقة على دراسة الجدوى لتنفيذه.ولفت الدوخ، في سياق آخر، الى ان الاشكاليات العقارية تمثل عائقا امام تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، على غرار الطريق السيارة تونس جلمة التي تمتد على 186 كلم والتي انطلق العمل فيها منذ سنة 2018 .وبين ان الوزارة تمكنت الى حد الآن من بلوغ نسبة 35 بالمائة من تحرير الحوزة العقارية وانه لايمكن الشروع في تنفيذ المشروع وتكليف المقاولات الا بعد بلوغ نسبة 70 بالمائة من تحرير الحوزة.ولفت الدوخ الى ان السيارة صفاقس - قابس تشهد حاليا اشكالا على مستوى بناء محطات الاستخلاص وان الوزارة تتواصل مع شركة المقاولات وسيتم وضع برنامج زمني لبناء هذه المنشئات.وبين ان الطريق العرضية تونس القصرين تعد شريانا رئيسيا يمتد على طول 200 كلم ، باستثمارات قاربت 1000 مليون دينار مشيرا الى ان توقيع اتفاقية مع الممولين ستكون مع موفي سنة 2021 .وبين الدوخ ان الطريق الوطنية عدد 16 التي تربط قابس وتوزر حزوة، تعد من اهم المشاريع وان الوزارة تعتمد الطرق المرحلية في الانجاز علما وانها ستشكل مسارا لربط الجزائر بميناء جرجيس وقابس.وكشف ان امثلة التهيئة العمرانية، توقفت تقريبا منذ 2018 ، بعد صدور مجلة الجماعات المحلية، بفعل تضارب بعض الفصول مع مجلة التهيئة الترابية والتعمير، وقد تمت المصادقة ، بعد حل الاشكال، على 26 مثال تهيئة عمرانية في انتظار المصادقة على نفس العدد خلال الفترة القريبة القادمة.واشار الوزير، في سياق الاجابة على سؤال حول وجود بعض ان الاعوان الملحقين بوزارة الداخلية رغم العمل مع وزارة البيئة، انه توجد مفاوضات مع وزارة الوظيفة العمومية للتوصل الى حلول لهذا الاشكال.