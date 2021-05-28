تولى صباح اليوم وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بالمركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد اختتام التمرين البحري المشترك متعدّد الأطراف “PHOENIX EXPRESS 21” في نسخته السادسة عشرة الذي إحتضنته تونس من 16 إلى 28 ماي الجاري في إطار الشراكة مع القيادة الأمريكية “أفريكوم” بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد بلوم” وممثلي جيوش البلدان الشقيقة والصديقة.وبيّن بالمناسبة أنّ إحتضان تونس لهذا التمرين نابع من إيمانها الرّاسخ بأهمية أمن البحر الأبيض المتوسّط واستقراره باعتباره مثّل على مرّ التاريخ جسرًا للتواصل بين الشعوب والحضارات والثقافات المتنوّعة، مبرزا أهمية المشاركة في هذه التمارين التي تعطي فكرة عن المستوى العملياتي الذي بلغته القوات المسلحة عموما من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين جيوش البلدان الشقيقة والصديقة.وأشار إلى أن هذا التمرين حقق الأهداف المنشودة وهي الرفع من القدرات الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية للبحريات المشاركة وتوطيد أواصر الصداقة بين العسكريين، معبرًا عن استعداد تونس لتوفير كل الإمكانيات المتاحة والتسهيلات لاحتضان هذا التمرين في نسخته القادمة وجميع الأنشطة المشتركة مع شركائنا على قاعدة الثقة والاحترام المتبادل.وثمّن سفير الولايات المتحدة الأمريكية من جهته النتائج التي حقّقها هذا التمرين، مشيدا بالشراكة الإستثنائية القائمة بين تونس وبلاده في مجال الأمن البحري خاصة وأنّ رفع التحديات الأمنيّة يستوجب عملا جماعيا بإعتبار أنه لا يمكن لأيّ بلد أن يتصدى للإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية بمفرده، مؤكّدًا أن إحتضان تونس لهذا التمرين هو رمز لريادتها المتنامية في مجال التعاون الدفاعي الإقليمي.