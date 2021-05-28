بنزرت: حملة رقابية للتصدي لتهريب الهواتف الجوالة واكسسوراتها تسفر عن حجز بضائع الكترونية بحوالي 500 الف دينار

وات -

أفضت حملة رقابية جهوية للتصدي لظاهرة تهريب الهواتف الجوالة واكسسوراتها، نفذتها، اليوم الجمعة، وسط مدينة بنزرت، المصالح الرقابية المشتركة، الى تحرير 13 محضرا اقتصاديا، و7 محاضر ديوانية، وحجز عدد كبير من الهواتف الجوالة المهربة واكسسوراتها المتنوعة وغيرها من البضائع والسلع الإلكترونية المهربة قدرت قيمتها بأكثر من 500 الف دينار، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، ان هذه الحملة النوعية تندرج في اطار أعمال وتوصيات الجلسات الدورية للجنة الجهوية للتصدي للتهريب والتجارة الموازية، وشهدت مشاركة كل من مصالح المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة، والحرس الديواني، وشرطة النجدة، ومصلحة الطريق العمومي.وأضاف أن المحاضر الاقتصادية الـ 13 المحرّرة تعلقت بممارسة نشاط غير مصرح به، ومسك بضاعة مهربة مجهولة المصدر، وعدم مسك وعدم تسليم فواتير، وعدم اشهار الأسعار، بالإضافة إلى محضر الاتجار في مواد من إختصاص الدولة تعلقت بسجائر الكترونية واكسسوراتها، فيما تعلّقت المحاضر الديوانية الـ7 بالتهريب.وأشار المدير الجهوي للتجارة، من جهة أخرى، إلى أن سلسلة الحملات الرقابية النوعية متواصلة خلال الايام القادمة، وفي جميع المناطق والفضاءات وأيضا القطاعات بالجهة، وذلك في اطار تأمين المستهلك والاقتصاد الوطني من كل خروج عن القانون في المجال، وفق تعبيره.