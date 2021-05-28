الكاف: تدعيم مستشفيات الجهة بتجهيزات طرفية للتنفس والدعوة إلى اليقظة

وات -

أفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني (وات) بأنه تم تدعيم مستشفيات الولاية خلال الأيام القليلة الماضية بمستلزمات التنفس بالاكسجين، وذلك في إطار العمل على توفير الوسائل الكفيلة بتوفير خدمات العلاج لفائدة مرضى فيروس "كورونا" المستجدوأوضح أنه تم توفير 46 جهازا طرفيا للتنفس لفائدة المستشفى الجهوي بالكاف والدوائر الصحية بالجهة، من أجل تأمين تزايد الطلب على أجهزة التنفس بالاكسجين نتيجة لارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات بعد إصابتهم بعدوى فيروس "كورونا"وجدد الجمني دعوته في هذا الإطار إلى اتباع البروتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع من انتشار الوباء مع اجتناب الفضاءات المزدحمة قدر الإمكان واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين بصفة منتظمة منبها من تواصل تسجيل عدد هام من الوفيات بما يفيد بان الوباء ما زال في طريقه للانتشار بصفة واسعة، على حد تعبيره.