الرابطة الافريقية لكرة السلة (بال)- الاتحاد المنستيري يحقق فوزه الثالث على حساب باترويتس الرواندي 91-75

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حقق الاتحاد المنستيري مساء اليوم في كيغالي فوزه الثالث في الدور الاول للرابطة الافريقية لكرة السلة (بال) على حساب فريق البلد المنظم باتريتوس الرواندي بنتيجة 91-75 في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول .(المجموعة الاولى)وتصدر الاتحا د المنستيري ترتيب مجموعته الاولى برصيد 3 انتصارات وكان تاهل الى ربع نهائي البطولة.وتقدم الاتحاد في ارباع المقابلة اليوم كالاتي 24-20 و46-44 في نهاية الشوط الاول ثم 68-58 وانهى المباراة بفضل خبرته وحسن استعداد لاعبيه بفارق 16 نقطة 91-75وكان الاتحاد المنستيري فاز في الدور الاول على نادي الحرس الوطني بمدغشقر 113-66 ( الجولة الاولى) وعلى ريفرس هوبرس النيجيري 99-70 ( الجولة الثانية)