ورشة تكوينية بمدينة العلوم بتونس حول استخدامات الإعلامية في مجال البيولوجيا

يلتئم بمدينة العلوم بتونس دزرة تكوينية حول استخدامات الإعلامية في مجال البيولوجيا لفائدة التلاميذ الذين يفوق سنهم الـ15 سنة، وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام بالمدينة، حسان الطاهريوأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن حصص التكوين سيتم عقدها كل سبت من شهر جوان القادم أي ايام 5 و12 و19 و26 جوان 2021وبين انه سيتم تدريب التلاميذ على استعمال البرمجية الإعلامية "بايثون" ليتم استغلالها في البحوث في مجالات الحمض النووي.وسيتم الاقتصار على مجموعة تضم 10 تلاميذ، وذلك حرصا على تطبيق البروتوكول الصحي ولتسهيل تمرير المعلومة للمتلقي، وفق الطاهري.ولفت الى أن الدورة تهدف الى تعويد التلاميذ على التعامل مع البرمجيات المخصصة لتحليل الحمض النووي.