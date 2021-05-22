الخطوط الجوية التونسية تفتتح وكالتها بالعاصمة الليبية طرابلس

افتتحت الخطوط الجوية التونسية، مساء السبت، وكالتها بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور الرئيس المدير العام للشركة، خالد الشّلي، وفق بلاغ نشرته على صفحتها على "فايسبوك".



يشار إلى أن الخطوط الجوية التونسية قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا يوم 17 ماي 2021، بعد سبع سنوات من التعليق، لتكون اول ناقلة تعيد فتح خطها التجاري مع ليبيا.



