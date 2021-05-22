ندوة رؤساء الجامعات التونسية تساند انسحاب جامعة منوبة من تنظيم ندوة دولية تضم جامعيين إسرائيليين (بيان)

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عبرت ندوة رؤساء الجامعات التونسية عن "دعمها الكامل" لموقف انسحاب جامعة منوبة من تنظيم الدورة السادسة ل"مؤتمر دراسات الشرق الأوسط" الذي كان من المفروض تنظيمه بتونس في سبتمبر 2022 "بسبب خلاف كبير مع المجلس الاستشاري للمؤتمر على خلفية رفض الجامعة مشاركة أكاديميين إسرائيليين في تلك التظاهرة".وذكّر رؤساء الجامعات العمومية التونسية في بيان مساندة ممضى من رئيس الهيكل الأستاذ عبد الواحد المكني أصدروه اليوم السبت بالملابسات التي حفت بمسألة الترتيب للمؤتمر المذكور والتي عرفت "ضغوطات كبيرة مارستها أطراف من داخل المجلس الاستشاري ومن خارجه بغية فرض المشاركة الإسرائيلية وهو ما رفضته جامعة منوبة كجهة تم منحها بالتصويت حق تنظيم المؤتمر وهياكلها رفضا قطعيا".وكان مجلس جامعة منوبة قرّر، وفق ما وقع الإعلام به في بلاغ صدر أمس الجمعة، الانسحاب من تنظيم الدورة السادسة للمؤتمر الدولي لدراسات الشرق الأوسط وتضمن بلاغه "احتجاجا على خرق مبادئ أساسية منها تجاهل احترام قرار سيادي وخرق مبدأ احترام نتائج التصويت السابق الذي صادق من جديد على منح جامعة منوبة حق تنظيم الدورة دون مشاركة جامعيين إسرائيليين والدعوة إلى تصويت ثان نتيجة ضغوطات كبيرة مارستها أطراف داخل المجلس الاستشاري، بحسب ما نقله بيان ندوة رؤساء الجامعات التونسية.وذكر رؤساء الجامعات "بانتصار الجامعيين التونسيين الدائم للحريات الأكاديمية والمبادئ والقيم الإنسانية العليا" معبرين عن رفضهم "بصفة قطعية التطبيع الأكاديمي مع "الإسرائيليين" وعن مساندتهم رئيسة جامعة منوبة في تمسكها برفض مشاركة الجامعيين الإسرائيليين بصفة حضورية أو عن بعد في الندوة المقرر عقدها بتونس.وعبروا عن "تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من تقتيل وتشريد" ونددوا بما تتعرض له الجامعات الفلسطينية من حصار وتضييق على الحريات.كما أكد مجلس ندوة رؤساء الجامعات التونسية على وجوب احترام موقف الدولة التونسية السيادي من سياسة إسرائيل في القضية الفلسطينية.وثمن في الختام موقف مجلس جامعة منوبة وشركائها الداعي إلى تنظيم ملتقى بحثي وثقافي عالمي رفيع المستوى في الموعد المعلن (سبتمبر 2022) داعيا الجامعيين التونسيين والعرب وكل المتخصصين في العالم في دراسات مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المشاركة فيه انتصارا لدفاع الجامعيين عن القيم الإنسانية الكونية العليا والتزاما بسيادة الدولة التونسية.