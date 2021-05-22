مدينة العلوم بتونس تنظم الأيام التحسيسية حول "فوائد الخضر والغلال والحد من التبذير و الامن الغذائي" يومي 27 و28 ماي الجاري

تنظم مدينة العلوم بتونس يومي 27 و28 ماي الجاري الأيام التحسيسية حول "فوائد الخضر والغلال والحد من التبذير و الامن الغذائي"، وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام بالمدينة، حسان الطاهري، اليوم السبت.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تنظيم هذه التظاهرة جاء على إثر اعلان منظمة الأمم المتحدة لسنة 2021 السنة الدولية للخضر والغلال.وتهدف هذه التظاهرة الموجهة للعموم الى التوعية والتحسيس بأهمية الخضر والغلال على المستوى الصحي وفي تحقيق الامن الغذائي، فضلا عن تبسيط نشر الثقافة العلمية.ويتضمن البرنامج، حسب الطاهري، عقد ورشات وتقديم محاضرات تتناول التغذية السليمة والحد من التبذير وصحة الانسان.ويسهر أساتذة ومختصين في علوم الفلاحة والتغذية والطب والصحة على تأمين برنامج هذه التظاهرة، وفق الطاهري.ولفت الى أنه سيتم عرض قصص نجاح لاشخاص أثبتوا نجاحهم في زراعات نادرة أو اختصاصات استهلاكية نادرة او اعتماد الفلاحة البيولوجية.وسيتم خلال الأيام التحسيسية تقديم مأكولات تقليدية وتنظيم معرض لـ15 عارضا يتولون تقديم منتوجاتهم التي لاتخصص للبيع.وبيّن أنه سيتم قبول 30 بالمائة من طاقة استيعاب الفضاءات المغلقة وذلك حرصا على تطبيق البروتوكول الصحي، كما سيتم عرض التظاهرة على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" لمدينة العلوم.