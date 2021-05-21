الملعب التونسي يعلن عن عقد جلسته العامة الانتخابية فور انتهاء الموسم الرياضي الحالي

اعلن الملعب التونسي يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه ستتم الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة خلال هذا العام وما تستوجبه من فتح باب للترشحات فور انتهاء الموسم الرياضي الحالي.ويراس الملعب التونسي حاليا جلال بن عيسى بعد انتخابه عام 2018 لفترة نيابية لمدة ثلاث سنوات.وكان فريق باردو نزل الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه اثر خسارته يوم الاربعاء الماضي لحساب الجولة الختامية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى امام النادي الافريقي بهدف دون رد.وفي مسابقة الكاس، سيواجه الملعب التونسي يوم الاربعاء المقبل مستقبل سليمان لحساب الدور السادس عشر.