الخلية القارة لمقاومة الحشرات تقرر الانطلاق في رش المبيدات بسبخة السيجومي بداية من يوم غد السبت

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قررت الخلية القارة لمقاومة الحشرات الإنطلاق في إستعمال الآلة الزلاقة، بداية من يوم غد السبت ، لرش المبيدات بضفاف سبخة السيجومي بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير.وبينت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ نشرته، الجمعة، انه سيتم بالتوازي مع ذلك دراسة امكانية التدخل الجوي في سبخة سيجومي، خلال الأيام المقبلة، وفق دراسة قياس الأعماق التي سيقدمها الديوان الوطني للتطهير.وسيتم مواصلة تنفيذ برنامج التدخلات الجوية خلال الأيام المقبلة حسب توفر العوامل المناخية الملائمة للمداواة وتقدر المساحة الجملية المزمع التدخل فيها إلى غاية موفى شهر ماي 2021 بحوالي 3420 هكتار بولايات تونس أريانة و بن عروس ونابل وسوسة و القيروان.وتعهد الديوان الوطني للتطهير بمواصلة تكثيف المجهودات لضخ مياه سبخة السيجومي للتقليص من منسوب المياه ليتسنى القيام بعمليات المداواة وضمان نجاعتها وتخصيص فريق عمل يومي للمداواة البرية من خلال رش المبيدات في محيط سبخة السيجومي والمناطق المحاذية لمحطة التطهير.وستقوم ادارة المياه العمرانية بالإنطلاق عاجلا في تنفيذ تدخلات اضافية لجهر و تنظيف الأودية ومجاري المياه وذلك بصفة استثنائية لتشمل المناطق التي سجلت نسبة ازعاج مرتفعةوتتمثل هذه المناطق في الأودية الموجودة بمحيط سبخة السيجومي من بينها وادي الفراشيش ووادي البلانشي ببلدية سيدي حسين و روافد ومجاري مياه فرعية بسيدي حسين ووادي المنطقة الصناعية بالمغيرة ووادي المالح وووادي البرجي بالقيروان ووادي عبد الرحمان مامي بولاية أريانةودرست اللجنة امكانية استعمال طائرة بدون طيار لتنفيذ بعض التدخلات الجوية لمقاومة الحشرات مع التأكيد على ضرورة متابعة الوضع البيئي بمختلف المدن التونسية وتنسيق جميع المجهودات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي للتدخل ميدانيا بما يمكن من التقليص من نسبة الإزعاج التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة.