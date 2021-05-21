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توزر: الاتحاد الجهوي للشغل يلوح بالإضراب العام مجددا ويطالب بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 16:24 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - لوّح الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد، اليوم الجمعة، بالإضراب الجهوي العام وخوض كافة الاشكال النضالية الشرعية المتاحة، من أجل الدفاع عن الاستحقاقات التنموية للجهة.
وأشار الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماعه، تحصلت (وات) على نسخة منه، إلى تجديد دعوته لرئاسة الحكومة لعقد مجلس وزاري حول التنمية بالجهة، بعد تأخر انعقاد المجلس المبرمج خلال الندوة الجهوية التي انتظمت في شهر مارس الماضي بحضور وفد حكومي.
وذكّر الاتحاد، في ذات البيان، بالمحطات التي خاضها منذ شهر ديسمبر 2020 ، بعقد الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل، والدعوة حينها الى إقرار اضراب جهوي بتاريخ 28 جانفي 2021، وارجاؤه على إثر تلقي دعوة للتفاوض بمقر رئاسة الحكومة، والاتفاق على زيارة وفد حكومي للجهة وبرمجة مجلس وزاري في الغرض.


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