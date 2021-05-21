تنظيم سباق خيري يومي 22 و 23 ماي الجاري في تونس بمناسبة شهر التنوع بأوروبا

تنظم السفارة الألمانية بتونس الدورة الاولى لسباق خيري تحت شعار "سباق من اجل التنوع" يومي 22 و 23 ماي الجاري، وذلك بالشراكة مع سفارة السويد بتونس والاتحاد الأوروبي .
وتأتي هذه المبادرة، بحسب بلاغ صدر عن المنظمين في اطار الاحتفال بشهر التنوع الأوروبي واليوم الالماني للتنوع ، وذلك بهدف دعم الجمعيات الناشطة في اطار المجتمع المدني والمساواة والدفاع عن حقوق الانسان.
وتم تخصيص جائزة بقيمة 15 الف دينار لهذه التظاهرة..
وتأتي هذه المبادرة، بحسب بلاغ صدر عن المنظمين في اطار الاحتفال بشهر التنوع الأوروبي واليوم الالماني للتنوع ، وذلك بهدف دعم الجمعيات الناشطة في اطار المجتمع المدني والمساواة والدفاع عن حقوق الانسان.
وتم تخصيص جائزة بقيمة 15 الف دينار لهذه التظاهرة..
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