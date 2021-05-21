تنظيم سباق خيري يومي 22 و 23 ماي الجاري في تونس بمناسبة شهر التنوع بأوروبا

تنظم السفارة الألمانية بتونس الدورة الاولى لسباق خيري تحت شعار "سباق من اجل التنوع" يومي 22 و 23 ماي الجاري، وذلك بالشراكة مع سفارة السويد بتونس والاتحاد الأوروبي .



وتأتي هذه المبادرة، بحسب بلاغ صدر عن المنظمين في اطار الاحتفال بشهر التنوع الأوروبي واليوم الالماني للتنوع ، وذلك بهدف دعم الجمعيات الناشطة في اطار المجتمع المدني والمساواة والدفاع عن حقوق الانسان.

وتم تخصيص جائزة بقيمة 15 الف دينار لهذه التظاهرة..



