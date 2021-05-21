قبلي: قطاع الصناعات التقليدية يعاني اشكاليات متعددة عمقتها جائحة "كورونا"

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يعاني قطاع الصناعات التقليدية بولاية قبلي عدة اشكاليات لعل ابرزها اشكالية ترويج المنتوج التي تفاقمت خلال العشرية الاخيرة، وخاصة خلال السنتين الاخيرتينK بسبب انتشار جائحة "كورونا" وفق ما اكده رئيس غرفة الصناعات التقليدية بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عادل المرزوقي ل(وات)واوضح المرزوقي ان قطاع الصناعات التقليدية، الذي يشغل بولاية قبلي اكثر من 10 الاف حرفي، منهم 4 الاف يمتلكون بطاقات مهنية في عدة اختصاصات كالسكاجة التقليدية وصناعة المرقوم والبلغة الصحراوية الى جانب صناعة الاثاث من خشب النخيل، تضرر بشكل ملموس جراء الوضع الوبائي العالمي الذي تسبب في تراجع حاد في عدد السياح الذي يقصدون الجهة والذين يمثلون السوق الرئيسية لترويج منتوجات القطاعكما اشار المصدر ذاته، الى ان مجال الصناعات التقليدية هو مجال "هش بطبعه" ويعاني من صعوبات هيكلية لم يتم التطرق لها بشكل جاد ومعمق يساعد في اعادة تنظيم القطاع وانجاز تدخلات تضمن استمرارية الحرفيين وتطوير منتوجاتهم وتحسين مردوديتها، مما يمكن من استيعاب المزيد من اليد العاملةوفي ذات السياق، اوضح رئيس غرفة الصناعات التقليدية ان التراجع الحاد في ترويج المنتوج بسبب عدم توفر الحريف الاجنبي باسواق الصناعات التققليدية الى جانب النقص في المعارض والمناسبات الثقافية الكبرى التي تساهم في توافد السياح على الجهة، اثر على الحرفيين الذين اجبر عدد كبير منهم على ترك المهنة نتيجة عدم قدرتهم على سداد الديون التي تخلدت بذمتهم تجاه المزودين بالمواد الاولية او تجاه اصحاب المحلات التي يتسوغونها ببعض اسواق الصناعات التقليدية على غرار سوق الصناعات التقليدية وسط مدينة دوزودعا المرزوقي بالمناسبة الى ضرورة التدخل لحماية قطاع الصناعات التقليدية من الاندثار لان هجرة الكثير من الحرفيين عن محلاتهم بسبب ركود المنتوج، سيؤدي حتما الى اختفاء بعض الحرف التي تمثل علامة مميزة لتراث الجهة على غرار صناعة البلغة الصحراويةومن ناحيته، اوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي ل(وات) ان تداعيات جائحة "كورونا" هي تداعيات عالمية ومست اغلب القطاعات، مشيرا الى ان وزارة الاشراف قد تدخلت عبر تمكين الحرفيين من قروض ميسرة تساعدهم على تجاوز الوضع الاقتصادي الذي يمرون به وقد تم بولاية قبلي قبول حوالي 219 مطلبا للانتفاع بهذه القروض حظي 90 منهم بالموافقة على الحصول على قروض في حدود 5 الاف دينار للقرض الواحد مع تمتيع الحرفيين بامهال ب06 اشهر في السداد .