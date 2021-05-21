تونس /صندوق النقد الدولي: "لنحد من انعدام الثقة والجرأة لكسر الجمود" (معز العبيدي)

وات - "التغلب على المأزق الحالي واستعادة ثقة الشركاء الماليين وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح ، يتطلب قبل كل شيء تقليص عجز الثقة وانتهاج سياسات شجاعة " هذا ما اعتبره الاقتصادي معز العبيدي مخرجا لمعالجة كل المسائل الاقتصادية والاجتماعية في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
وات: ما هي قراءتك لمشروع الإصلاح المقدم إلى صندوق النقد الدولي؟
وات: ما هي التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الالتزامات؟
وات: هل الحكومة الحالية مسلحة بما يكفي لإدارة الضمانات الاجتماعية والسياسية لهذا الإجراء؟
وات: ما هي قراءتك لمشروع الإصلاح المقدم إلى صندوق النقد الدولي؟
معز العبيدي: أعتقد أن بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي هو خطوة حتمية لتسريع توقيع البرنامج. ومع ذلك ، فإن أهم شيء بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي ليس قائمة الإصلاحات التي تمت صياغتها في مذكرة التفاهم ، بقدر ما يتعلق الأمر بالتأثير على إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط ، مما يعكس اتجاهًا تنازليا في عجز الميزانية ، وتضخم الأجور كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، وفوق كل ذلك دلائل على تحسن مؤشرات الديون التي تعكس استدامة المالية العامة. ما زلت مقتنعا بأن أهم شيء بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي هو تقليص عجز الميزانية ، من أجل الحفاظ على القدرة على تحمل الديون. وبالتالي ، إذا كانت الحكومة قادرة على كسب المعركة من أجل تحصيل الضرائب ، بحيث تجعل الإيرادات الإضافية التي يتم حشدها من الممكن خفض عجز الميزانية إلى مستوى يُطمئن إلى مسار الدين ، يمكن لصندوق النقد الدولي أن "يغض الطرف" عن مسألة فاتورة الأجور والإعانات ، بالنظر إلى آثارها الاجتماعية في بلد يكافح من أجل مداواة جراح انعدام الأمن الاجتماعي ، التي نتجت عن الموجة الأولى والثانية من أزمة كوفيد 19. مثل هذا الوضع يفترض وجود حكومة قوية قادرة على فرض احترام القانون. لسوء الحظ ، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة إلى تونس منذ الثورة ، حيث عانت غالبية حكومات ما بعد الثورة في الوقت نفسه ، من التراجعات المتتالية في مواجهة مطالب الأجور المفرطة والضغط من الشركات ، وعدم قدرتها على ذلك. الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن تدهور أساسيات الاقتصاد ، ولا عن توقيع الاتفاقيات الخانقة للمالية العامة المسجلة بعد 2011 (اتفاقية قسط الاسترداد ، الموقعة مع نقابات وزارة المالية في 2014 ، اتفاق كامور عام 2017 ، إلخ) ،(الاتفاق مع القضاة،الدفعة الثالثة من الزيادات في الأجور...) وزادت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الطين بلة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي يولد ميزة ثلاثية للاقتصاد التونسي: تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ، وتيسير تعبئة التمويل الخارجي (من المانحين الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين) ومصداقية أفضل مع وكالات التصنيف لضمان وصول أفضل إلى السوق المالية الدولية.
وات: ما هي التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الالتزامات؟
معز العبيدي: الإصلاحات أصبحت أكثر وأكثر حساسية اجتماعيا في سياق يتسم ، من ناحية ، بزيادة الهشاشة والتدهور الاجتماعي ، ومن ناحية أخرى ، من خلال تصلب مواقف الشركاء الاجتماعيين ، تغذيها مخاوف من فقدان السيطرة على قواعدهم. وهي تدابير تهدف بشكل خاص إلى استهداف الإعانات التي يمكن أن تولد مقاومة اجتماعية. سيكون لإلغاء الدعم تأثير مباشر على أسعار المستهلك: زيادة تضخمية وتدهور في القدرة الشرائية. وبالمثل ، يمكن أن يؤدي هذا التدهور إلى مزيد من التضخم من خلال "تأثيرات الجولة الثانية" الناتجة عن المطالب بزيادة الأجور.
وات: هل الحكومة الحالية مسلحة بما يكفي لإدارة الضمانات الاجتماعية والسياسية لهذا الإجراء؟
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