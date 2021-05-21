تونس /صندوق النقد الدولي: "لنحد من انعدام الثقة والجرأة لكسر الجمود" (معز العبيدي)

وات -



معز العبيدي: أعتقد أن بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي هو خطوة حتمية لتسريع توقيع البرنامج. ومع ذلك ، فإن أهم شيء بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي ليس قائمة الإصلاحات التي تمت صياغتها في مذكرة التفاهم ، بقدر ما يتعلق الأمر بالتأثير على إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط ​​، مما يعكس اتجاهًا تنازليا في عجز الميزانية ، وتضخم الأجور كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، وفوق كل ذلك دلائل على تحسن مؤشرات الديون التي تعكس استدامة المالية العامة. ما زلت مقتنعا بأن أهم شيء بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي هو تقليص عجز الميزانية ، من أجل الحفاظ على القدرة على تحمل الديون. وبالتالي ، إذا كانت الحكومة قادرة على كسب المعركة من أجل تحصيل الضرائب ، بحيث تجعل الإيرادات الإضافية التي يتم حشدها من الممكن خفض عجز الميزانية إلى مستوى يُطمئن إلى مسار الدين ، يمكن لصندوق النقد الدولي أن "يغض الطرف" عن مسألة فاتورة الأجور والإعانات ، بالنظر إلى آثارها الاجتماعية في بلد يكافح من أجل مداواة جراح انعدام الأمن الاجتماعي ، التي نتجت عن الموجة الأولى والثانية من أزمة كوفيد 19. مثل هذا الوضع يفترض وجود حكومة قوية قادرة على فرض احترام القانون. لسوء الحظ ، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة إلى تونس منذ الثورة ، حيث عانت غالبية حكومات ما بعد الثورة في الوقت نفسه ، من التراجعات المتتالية في مواجهة مطالب الأجور المفرطة والضغط من الشركات ، وعدم قدرتها على ذلك. الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن تدهور أساسيات الاقتصاد ، ولا عن توقيع الاتفاقيات الخانقة للمالية العامة المسجلة بعد 2011 (اتفاقية قسط الاسترداد ، الموقعة مع نقابات وزارة المالية في 2014 ، اتفاق كامور عام 2017 ، إلخ) ،(الاتفاق مع القضاة،الدفعة الثالثة من الزيادات في الأجور...) وزادت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الطين بلة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي يولد ميزة ثلاثية للاقتصاد التونسي: تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ، وتيسير تعبئة التمويل الخارجي (من المانحين الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين) ومصداقية أفضل مع وكالات التصنيف لضمان وصول أفضل إلى السوق المالية الدولية.



معز العبيدي: الإصلاحات أصبحت أكثر وأكثر حساسية اجتماعيا في سياق يتسم ، من ناحية ، بزيادة الهشاشة والتدهور الاجتماعي ، ومن ناحية أخرى ، من خلال تصلب مواقف الشركاء الاجتماعيين ، تغذيها مخاوف من فقدان السيطرة على قواعدهم. وهي تدابير تهدف بشكل خاص إلى استهداف الإعانات التي يمكن أن تولد مقاومة اجتماعية. سيكون لإلغاء الدعم تأثير مباشر على أسعار المستهلك: زيادة تضخمية وتدهور في القدرة الشرائية. وبالمثل ، يمكن أن يؤدي هذا التدهور إلى مزيد من التضخم من خلال "تأثيرات الجولة الثانية" الناتجة عن المطالب بزيادة الأجور.



معز العبيدي: بالإضافة إلى التوقيت السيئ ، أعتقد أن هناك خطأ فادحًا في الإصلاحات المقترحة: اختيار البدء باستهداف دعم المواد الغذائية. أولاً ، لماذا نعطي الأولوية للمنتجات الغذائية ، وهي العنصر الأكثر حساسية في ملف الدعم؟ لماذا لا الكهرباء؟ ثانيًا ، يتهرب النهج المعتمد من ارتباط الطبقة الوسطى بدعم المنتجات الغذائية بعد صعود التدهور الاجتماعي. ثالثا ، هل هي مسألة شجاعة سياسية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهي شجاعة في غير محلها. تحتاج تونس إلى الجرأة السياسية لتطبيق القانون ، وتعقب ما هو غير رسمي ، والسيطرة على قنوات التوزيع والحدود ، بدلاً من اتخاذ تدابير يمكن أن تؤدي إلى احتجاج اجتماعي يمكن أن يعرقل الإصلاحات ، في هذا السجل ، لعقود (أعمال الشغب في جانفي 1984) . رابعا ، هل هذه مناورة لإغواء صندوق النقد الدولي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة عجز مصداقية السلطات مع جميع المانحين الأجانب ، ولا سيما صندوق النقد الدولي ، مع انخفاض معدل الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامجين الأخيرين. خامسا واخيرا، في مواجهة التضخم المتزايد ، سيتعين على البنك المركزي التونسي تشديد سياسته النقدية ، بما يقلص الطلب على الائتمان في سياق يظل فيه مناخ الأعمال في حالة ضعف. باختصار ، فإن استهداف الإعانات على المنتجات الغذائية ، الذي تمت صياغته في مشروع الإصلاح المقدم إلى صندوق النقد الدولي ، يعكس عدم قدرة صانع القرار على دمج شروط نجاح الإصلاحات في راداره. وهكذا فإن كل شيء يتوقف على قدرتنا على تجاوز عجز الرؤية والجرأة والثقة ... لنكون قادرين على تجاوز المأزق المالي ووضع تونس على طريق تحديث الاقتصاد والاستقرار السياسي والاجتماعي.



"التغلب على المأزق الحالي واستعادة ثقة الشركاء الماليين وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح ، يتطلب قبل كل شيء تقليص عجز الثقة وانتهاج سياسات شجاعة " هذا ما اعتبره الاقتصادي معز العبيدي مخرجا لمعالجة كل المسائل الاقتصادية والاجتماعية في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)