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البطولة الافريقية للجيدو- ميدالية ذهبية لاميمة البدوي و غفران الخليفي في اليوم الاول

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 12:15 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - توجت كل من أميمية البدوي في وزن أقل من 48 كلغ، و غفران الخليفي في وزن أقل 57 كلغ بالميدالية الذهبية في منافسات اليوم الأول للبطولة الافريقية للجيدو المقامة في السينغال.
فيما تحصلت رانيا الحرباوي على ميدالية برنزية في وزن أقل من 48 كلغ.

يذكر أنّ المنتخب الوطني للجيدو يشارك في البطولة الافريقية، المؤهلة لأولمبياد طوكيو، بوفد يضم 18 مصارعا في صنفي الذكور والسيدات .

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