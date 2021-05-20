تونس تقرر إرسال بعثة طبية مختصة ومساعدات إغاثة إنسانية وطبية لفائدة المتضررين من أهالي قطاع غزة

تتولى وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العسكرية، التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، لإرسال بعثة طبية مختصة ومساعدات إغاثة إنسانية وطبية لفائدة المتضرّرين من أهالي قطاع غزة.وسيتم نقل هذه البعثة الطبية والمساعدات، بواسطة طائرتين عسكريتين، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع جاء فيه أيضا أن هذا القرار يأتي في إطار تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته وبإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.يُذكر أنه منذ 13 أفريل 2021، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن العدوان الاسرائيلي على القطاع أسفر، حتى الآن، عن استشهاد 227 فلسطينيا، بينهم 64 طفلا و38 امرأة، واصابة 1630 مواطنا.كما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من75 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم، بفعل هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة المتواصلة منذ العاشر من الشهر الجاري.