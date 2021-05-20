وزير الصحة: مجموع طلبيات تونس من كميات اللقاحات المضادة لكورونا يتجاوز 11 مليون جرعة

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وجهت تونس طلبيات الى مخابر عالمية مرخص لها في ترويج التطعيم المضاد لكورونا، للتزود بكمية تناهز 11 مليونا و200 ألف جرعة من اللقاح، وفق ما أفاد به وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الخميس.وأكد الوزير خلال اجابته على تساؤلات نواب الشعب أثناء جلسة عامة مخصصة للحوار مع أعضاء من الحكومة، أن تونس قامت بسداد قسط هام من كلفة هذه الكميات من التلاقيح التي تعتزم استيرادها، مبينا أن الكمية التي تلقتها تونس حاليا تناهز 1 مليون و760 ألف جرعة.كما ستفد قبل حلول شهر جوان المقبل، وفق وزير الصحة، كمية أخرى من اللقاح تناهز 1 مليون و780 ألف جرعة، في وقت تواصل فيه وزارة الصحة الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا التي كانت انطلقت منذ 13 مارس الفارط.وتناهز كمية التلاقيح ضد كورونا المتوفرة حاليا بمخازن الصيدلية المركزية 420 ألف جرعة، حسب ما ذكره فوزي مهدي، مؤكدا أن الوزارة سعت الى توسيع نطاق حملة التطعيم لتشمل أكبر عدد ممكن من المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح على أن يحصلوا لاحقا على جرعة ثانية في اطار التذكير بالتطعيم.ورفض وزير الصحة، الاتهام ب"الفشل في تنفيذ حملة التطعيم"، الموجه من نواب بالبرلمان لوزارته، قائلا ان "كل الفرق الطبية وأعوان الصحة لم يدخروا أي جهد أمام واجبهم في الحرب على وباء كورونا.. لكن الاستحقاق يكمن في تخفيف حصيلة الخسائر التي تخلفها هذه الجائحة في الأرواح البشرية".