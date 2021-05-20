المنتخب التونسي للكرة الطائرة للرجال في المركز 17 عالميا والاول عربيا و افريقيا

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حافظ المنتخب التونسي للكرة الطائرة للرجال على ترتيبة 17 عالميا في التصنيف الذي اصدره الاتحاد الدولي للكرة الطائرة للرجال اليومويتصدر المنتخب الوطني للذكور(168 نقطة) ترتيب المنتخبات العربية و الافريقية متقدما على المنتخب المصري الذي حل في المرتبة الثانية عربيا و افريقيا(18 عالميا 167نقطة) امام المنتخب الكامروني (25 عالميا 137نقطة) و المنتخب الجزائري الرابع افريقيا(29 عالميا 134 نقطة) ثم المنتخب المغربي (49 عالميا 110 نقاط)ويذكر ان المنتخب التونسي للذكور تاهل للمشاركة في دورة الكرة الطائرة في الالعاب الاولمبية الصيف المقبل بطوكيو.وعلى الصعيد العالمي تصدر المنتخب البرازيلي ترتيب منتخبات الرجال برصيد 427 نقطة متقدما بفارق 43 نقطة عن المنتخب البولوني صاحب المرتبة الثانية في حين حل المنتخب الأمريكي ثالثا برصيد 365 نقطة و المنتخب الروسي رابعا برصيد 317 نقطة. )وفي صنف السيدات حل منتخب تونس السيدات في المرتبة الرابعة عربيا و الثامنة افريقيا و ال 79 عالميا برصيد 59 نقطة. وهو ضمن قائمة المنتخبات غير الناشطة دوليا. واحتل المنتخب الكيني للسيدات من جهته المركز (23 عالميا) و المنتخب الكامروني (24 عالميا) و المنتخب الجزائري (35 عالميا) و المنتخب المصري (39 عالميا) و المنتخب السنغالي (40 عالميا) و المنتخب المغربي (68 عالميا)ويذكر ان المنتخب التونسي للسيدات للكرة الطائرة لم يشارك في تظاهرات رسمية خارجية منذ اكثر من اربع سنوات.