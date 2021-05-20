استئناف النشاط بالمعاهد العمومية والجهوية للموسيقى والرقص

تبعا لقرارات اللجنة العلمية الوطنية حول الوضع الصحي العام للبلاد، استأنفت المعاهد العمومية والجهوية للموسيقى والرقص نشاطها منذ بداية هذا الاسبوع مع الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي.وشددت ادارة الموسيقى والرقص في بلاغ نشرته على صفحتها الخاصة على الفايسبوك على" ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي حماية للأعوان والإطارات والأساتذة والدارسين لاسيما ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي داخل المؤسسة التعليمية والفصول مع توفير كافة المستلزمات الوقائية اللازمة من سوائل مطهرة ومواد تنظيف وغيرها."ويجري التشاور حاليا بين مختلف الاطراف المتدخلة حول الاستعداد لامتحان ديبلوم الموسيقى العربية وديبلوم العزف على الة موسيقية حيث من المنتظر اجراء الاختبارات موفى السنة التكوينية مع مراعاة الانقطاعات المتكررة وضمان الحد الادنى اللازم من التكوين المخول لاجتياز هذه الامتحانات الوطنية وتحديد رزنامة معقولة للدورة التعليمية الحالية " حسب نفس البلاغ.