كرة السلة: نتائج الجولة الثامنة لمرحلة تفادي النزول

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عزز النادي الافريقي موقعه في صدارة مرحلة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ، اثر انتصاره اليوم الأربعاء، خارج قواعده على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 78 - 71 ، في اطار الجولة الثامنة.في القاعة الأولمبية بسوسةالنجم الرياضي الساحلي - النادي الافريقي 71 - 78في قاعة الحماماتجمعية الحمامات - شبيبة المنازه 74 - 80في قاعة حلق الواديالنجم الرياضي بحلق الوادي - اتحاد الأنصار 71 - 59الترتيب :الترتيبالفريق النقاط لعبالنادي الافريقي 15 8اتحاد الأنصار 13 8شبيبة المنازه 12 8جمعية الحمامات 11 8نجم حلق الوادي 11 8النجم الساحلي 10 8ملاحظة : ينزل صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى بطولة الدرجة الاولى. ويخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مع المتحصل على المركز الثاني في بطولة الدرجة الاولى دورة مصغرة لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب خلال الموسم القادم في بطولة الدرجة المحترفة.