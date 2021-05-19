كرة السلة: نتائج الجولة الثامنة لمرحلة تفادي النزول

وات - عزز النادي الافريقي موقعه في صدارة مرحلة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ، اثر انتصاره اليوم الأربعاء، خارج قواعده على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 78 - 71 ، في اطار الجولة الثامنة.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة، والتي جرت دون حضور جمهور:
في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الافريقي 71 - 78
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - شبيبة المنازه 74 - 80
في قاعة حلق الوادي
النجم الرياضي بحلق الوادي - اتحاد الأنصار 71 - 59
الترتيب :
الترتيب
الفريق النقاط لعب
النادي الافريقي 15 8
اتحاد الأنصار 13 8
شبيبة المنازه 12 8
جمعية الحمامات 11 8
نجم حلق الوادي 11 8
النجم الساحلي 10 8
ملاحظة : ينزل صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى بطولة الدرجة الاولى. ويخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مع المتحصل على المركز الثاني في بطولة الدرجة الاولى دورة مصغرة لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب خلال الموسم القادم في بطولة الدرجة المحترفة.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة، والتي جرت دون حضور جمهور:
في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الافريقي 71 - 78
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - شبيبة المنازه 74 - 80
في قاعة حلق الوادي
النجم الرياضي بحلق الوادي - اتحاد الأنصار 71 - 59
الترتيب :
الترتيب
الفريق النقاط لعب
النادي الافريقي 15 8
اتحاد الأنصار 13 8
شبيبة المنازه 12 8
جمعية الحمامات 11 8
نجم حلق الوادي 11 8
النجم الساحلي 10 8
ملاحظة : ينزل صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى بطولة الدرجة الاولى. ويخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مع المتحصل على المركز الثاني في بطولة الدرجة الاولى دورة مصغرة لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب خلال الموسم القادم في بطولة الدرجة المحترفة.
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