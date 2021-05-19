بنزرت:جماهير النادي البنزرتي تصنع الفرجة فرحا بضمان النادي البنزرتي بقائه ضمن الرابطة المحترفة الأولى

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شهدت كافة شوارع وانهج واحياء مدينة بنزرت حتفالات بهيجة بمناسبة ضمان النادي النادي الرياضي البنزرتي بقائه ضمن الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه اليوم بملعب احمد البصيري على اتحاد بن قردان في ختام الجولة الأخيرة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم ( 1/ 0)وبعد اعلان الحكم عن نهاية اللقاء صنعت الاف الجماهير مظاهر الفرجة فرحا بضمان النادي البنزرتي بقائه ضمن النخبة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية ، وغصت الساحات والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف الفئات والاعمار من أحباء النادي مرددين الاهازيج التي تتغنى بالفريق ونجومه من لاعبين واطارات فنية .كما ارتفعت اصوات منبهات السيارات والدراجات النارية التي تزينت براية الجمعية . كما وتعالت زغاريت النسوة وتزينت شرفات المنازل والمحلات باعلام الجمعية باللونين "الأصفر والاسود " الى جانب العلم الوطني والعلم الفلسطيني .وفي غمرة الاحتفالات اكد اللاعب والمدرب السابق "عم ادريس الحداد" على ضرورة الاتعاض من التجارب السابقة واخذ العبر مما عاشه الفريق والنادي والاحباء من صعوبات والتركيز على الإصلاح انطلاقا من الشبان ووصولا الى صنف الاكابر ، معربا عن تفاؤله بالمستقبل القريب للنادي .وقال حارس النادي البنزرتي والمنتخب الوطني سابقا احمد بورشادة من جهته انه بمثل هذه القاعدة الجماهيرية العريضة والوفية للنادي ولاعبيه الشبان والمهاريين فان الجمعية ستكون بخير في المستقبل شريطة ان يلتف الجميع حول النادي معربا عن فرحته بكسب رهان البقاء.يشار ان والي الجهة محمد قويدر كان تحول للميدان حيث تابع اللقاء قبل تهنئة اللاعبين والاطار الفني والإداري على المجهودات التي قاموا بها مشيرا الى ان منحة الفوز التي تعهد بها ستصل اليوم للاعبين ، وذلك اضافة الى مبالغ مالية جمعها الاحباء خلال هذا الأسبوع تحفيزا للاعبين لكسب نقاط الفوز وتفادي النزول الى الرابطة المحترفة الثانية .